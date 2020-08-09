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Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisinde algoritma değişti
Algoritmalarda yapılan güncelleme ile Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda hafif-orta pnömoni (zatürre) ve ağır pnömoni ayrımı yapıldı. Buna göre solunum sıkıntısı, nefes darlığı, beslenme zorluğu yaşamayanlar hafif pnömoni sayılarak evde takip edilecek
Bakanlıktan yeni karar: Hastanede virüs tedavisinde algoritma değişti
09 Ağustos 2020 14:23 -
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı "evde takip ve yatan hasta" algoritmalarını güncelledi. Algoritmalarda yapılan güncelleme ile birlikte bakanlık, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda hafif-orta pnömoni (zatürre) ve ağır pnömoni ayrımına gitti. Daha önce bazı hafif-orta pnömoni olan hastaların tedavisi hastanede veya izolasyon alanlarında yapılıyordu. Güncellenen algoritma ile sadece ağır pnömoni hastalarının tedavisinin hastanelerde yapılacağı açıklandı.

Komplike olmayan

Evde Takip Algoritması'na göre, sadece ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas/eklem ağrısı, karın ağrısı veya ishal, koku veya tat alma bozukluğu belirtilerinin olması durumunda kişi ya da kişiler "Komplike olmayan hasta veya hafif-orta pnömoni" kabul edilecek. Bunların tedavileri artık evde yapılacak. Doktorun önerisi doğrultusunda bu durumdaki hastalara 5 gün hidroksiklorokin ve/veya favipravir uygulanacak.

Asemptomatiklere ilaç

Asemptomatik olup PCR testi pozitif çıkan hastalara da virüsü yok etmek ve bulaş riskini azaltmak için ilaç tedavisine başlanacak. Bu vakalara da hidroksiklorokin veya favipravir ilaçları verilecek.

COVID-19 Evde Takip Algoritması için tıklayınız 

COVID-19 Yatan Hasta Algoritması için tıklayınız 

Bakanlık algoritmada, hidroksiklorokin ile ilgili uyarılarını yineledi. Hidroksiklorokinin QT aralığını uzatıp, ventriküler taşikardiye eğilim yaratabileceği belirtilen algoritmada, bu yüzden önce hastanın EKG'sinin çekileceği ve ilacın ona göre verileceği belirtildi. Algoritmada, Favipravir'e yönelik de "Gebelerde, lohusa veya emziren annelerde kullanılmamalıdır" uyarısı yinelendi.

Vaka Temaslı şeması

Algoritmada "vaka temaslı şeması"na yer verildi. Buna göre, vaka temaslısında semptom varsa kişi ya da kişilerden örnek alınacak. Hastane değerlendirmesi yapılacak. Komplike olmayan hasta veya hafif orta pnömoni olanlara "Kovid-19 Evde Takip Algoritması", ağır pnömonilere ise "Yatan Hasta Algoritması"na göre tedavi uygulanacak. Vaka temaslısında semptom yoksa 14 gün izolasyon ve evde takip yapılacak.

'Yol haritası belirlendi'

Ankara Şehir Hastanesi'nin Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, algoritma güncellemesini Milliyet'e değerlendirdi. Pandemi başladığında Kovid-19 hastalarının yüzde 70-80'inde ateş, öksürük belirtilerinin olduğunu belirten Oğuztürk, bu oranın sonraki aylarda oldukça gerilediğini söyledi. Başka semptom ve şikayetlerin de görülmeye başladığını belirten Oğuztürk şunları söyledi:

"Bu nedenle Kovid-19 vaka tanımındaki ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas/eklem ağrıları, karın ağrısı veya ishal, koku veya tat alma bozukluğu gibi belirtileri olan hastalarda solunum sıkıntısı, nefes darlığı, oral alımda ve beslenmede zorluk gibi sorunlar yok ise evde; takip kurallarına uygun 14 gün izolasyon ve tedavi şeklinde taburculuk esaslı bir yol haritası belirlenmiştir. Hastaların bu kriterlere uygunluğunu belirlemede ana unsur ise her zaman ki gibi hekimlerimiz olacaktır. Temas öyküsü olan hastalardan semptom ve şikayeti olmayanlara izolasyon önerilmekte, şikayeti olanlarda ise test örnekleri alınıp hastalığın şiddetine göre evde veya hastanede ilaçlı tedavi aşamasına geçiliyor."

Anahtar Kelimeler:

pnomoni algoritma asemptomatik vaka temasli semasi

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