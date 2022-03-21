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Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisine saldırı: 'Hepinizi gömmezsem adam değilim'
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek isteyen kişi kendisini uyaran güvenlik görevlisine tokat attı, olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D'yi de darbetti.
Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisine saldırı: 'Hepinizi gömmezsem adam değilim'
21 Mart 2022 08:53 - DHA Oğuzhan UYSAL
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Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. M.K., acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisi M.K.'ya beklemesi gerektiğini söyledi. Güvenlik görevlisi ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K.'nin güvenlik görevlisine tokat attığı, olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D'yi de darbettiği belirlendi. Olayın ardından M.K. gözaltına alındı.

"Hepinizi gömmezsem adam değilim"

Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K. isimli kişinin "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği anlar saniye saniye görüntülendi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

bakirkoy dr sadi konuk egitim ve arastirma hastanesi doktor guvenlik gorevlisi

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26
1) Mercan (uzman)
21.03.2022 09:55:47
Çok üzülerek belirteyim ki bu olaylar artarak devam edecek, çünkü bu ülkenin en tepesindeki kişinin doktora olan saygısının durumu biliniyorken, üstüne üstlük kendi halkını doktora karşı kışkırtıyorken daha çok böyle şeyler duyarız. Allah tüm sağlık camiasını korusun.
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