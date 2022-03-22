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Bakırköy’de hastanede güvenlik görevlisi ve doktorları darbeden şüpheli tutuklandı
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Taner Özer, doktorlar Mehmet Semih Duran ve Ecem Yılmaz'ı darbeden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben güvenlik görevlisi haricinde doktor veya başka bir görevli ile münakaşaya girmedim. Fiziksel temasta bulunmadım. Aleyhimi verilen beyanları kabul etmiyorum. Doktor olaylarını kabul etmiyorum. Olayda mağdur olan benim" dedi.
Bakırköy’de hastanede güvenlik görevlisi ve doktorları darbeden şüpheli tutuklandı
22 Mart 2022 09:00 - DHA Oğuzhan UYSAL
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Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir hasta yakını, acil servis önündeki güvenlik şeridini geçmek istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi duruma müdahale etti. Hasta yakını ve güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisine saldırı: 'Hepinizi gömmezsem adam değilim'

Hasta yakını güvenlik görevlisi Taner Özer'e saldırdı. Ardından acil serviste çalışan Doktor Mehmet Semih Duran ve Doktor Ecem Yılmaz araya girdi. İddiaya göre, Duran'ın yüzüne yumruk atılırken, Yılmaz'ın yüzü çizildi. Güvenlik görevlisi Özer'in ise burnu kırıldı, ardından hastaneye yatırıldı. Yaşanan olayın bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, saldırgan M.K.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili şüpheli M.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli M.K. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nce "Kasten yaralama" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Acil serviste darbedilen güvenlik görevlisi: Hiçbir suçum yoktu

Mahmut Kacır ilk ifadesinde, "Ben aslında şiddet eylemi yapma saikiyle hareket etmedim. Ben sadece güvenlik görevlisine eşimin hamile olduğunu söylediğim halde neden ittirdiğini sordum. Elimi bana bakmasını sağlamak amacıyla güvenlik görevlisinin omzuna koymuştum. Kendisine 'Sen eşimi iteklemişsin, neden ittin' diye sordum. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana yumruk salladı. Ben de kendisine karşılık verdim. Salladığım yumruğun neresine geldiğini bilmiyorum. Yumruklaşma olurken herhangi bir kan olmadı. Sonrasında olaylar gelişti. Ben güvenlik görevlisi haricinde doktor veya başka bir görevli ile münakaşaya girmedim. Fiziksel temasta bulunmadım. Aleyhimi verilen beyanları kabul etmiyorum. Doktor olaylarını kabul etmiyorum. Olayda mağdur olan benim. Yaralama gibi bir niyetim yoktu. Özür beklerken bana saldırdı. Olan durumdan dolayı pişmanım. Konunun buralara gelmesini istemedim" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

bakirkoy guvenlik gorevlisi doktor dr sadi konuk hastanesi

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