SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir organ naklinde Türkiye birinciliği elde etti: 3 bin 503 organ bağışı
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin, milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı ile Balıkesir Devlet Hastanesi de düzenlenen organ bağış senedi sayısıyla Türkiye birinciliği elde ettiği bildirildi.
Balıkesir organ naklinde Türkiye birinciliği elde etti: 3 bin 503 organ bağışı
12 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, yaptığı yazılı açıklamada, 60 binden fazla hastanın organ yetmezliği nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Organ ve Doku Nakli Bekleyenler Listesi"ne her yıl 4 bin kişi eklendiğini, her yıl 2 bin kişinin uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğini aktaran Öztop, "Organ ve doku nakli açısından kadavradan donör, tercih edilen en etkin tedavi yöntemidir. Ülkemizde 2018 yılında 22 bin 437 hasta, böbrek nakli olmak için beklerken 3 bin 861 kişi böbrek nakli olmuş, 2 bin 146 hasta karaciğer nakli olmak için beklerken bin 588 kişi karaciğer nakli olmuş ve bin 85 hasta kalp nakli olmak için beklerken 91 kişi kalp nakli olabilmiştir." ifadesini kullandı.

Öztop, Balıkesir'de sağlık çalışanlarının organ ve doku nakli konusunda gayretli ve özverili çalışmaları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de milyon nüfus başına düşen kadavra donör çıkarım oranı 32,5 pmp'dir. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, 33 beyin ölümü tespiti yaparak yüzde 73 aile ikna oranı ile 24 donör çıkarmıştır. 2018 yılında 24 kadavra donör çıkarımı ile Türkiye birincisi olmuştur. Balıkesir'de 2018 yılında 4 bin 556 kişiye organ bağış senedi düzenlenmiştir. Balıkesir Devlet Hastanesi düzenlediği 3 bin 503 organ bağış senedi ile 2018 yılında Türkiye birincisi olmuştur."

Anahtar Kelimeler:

organ nakli ataturk sehir hastanesi balikesir devlet hastanesi mehmet burak oztop

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
engin baris cesmeliobezite cerrahisi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Kocahantavirus arjantinozlem ozkan kok hucre bagisiBingöl Devlet HastanesiÇukurova Üniversitesi In Vitro Fertilizasyon Tüp Bebek Merkeziorgan nakli Atatürk Şehir Hastanesi Balıkesir Devlet Hastanesi Mehmet Burak ÖztopLapseki Devlet Hastanesi Gökhan Baştürk
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.