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Balıkesir organ ve doku bağışında Türkiye birincisi oldu
BALIKESİR, organ bağışında Türkiye genelinde en çok bağış yapılan il oldu. 2019 yılında beyin ölümü gerçekleşen 33 hastadan 21’inin organları bağışlanırken, 3 bin 669 kişi de organ bağışında bulunacağına dair senet imzalayarak 2 ayrı kategoride Türkiye birincisi oldu
Balıkesir organ ve doku bağışında Türkiye birincisi oldu
07 Kasım 2019 - DHA
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Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, bu yıl beyin ölümü gerçekleşen 33 hastadan 21’inin ailesinin organ bağışını kabul ettiğini söyleyerek Atatürk Şehir Hastanesi'nin, geçen yılın ardından bir kez daha Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. Y

avuzyılmaz, Balıkesir Devlet Hastanesi'nin de düzenlemiş olduğu 3 bin 669 organ bağış senediyle Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Organ ve doku naklinin, tüm dünyada kabul görmüş bir tedavi yöntemi olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, şunları söyledi: "Günümüzde nakillerin olumlu sonuçları mevcuttur. Bu gelişmelere rağmen, ülkemizde 2019 yılında 22 bin 988 hasta böbrek nakli olmak için beklerken, 3 bin 176 kişi böbrek nakli olmuş. 2 bin 288 hasta karaciğer nakli olmak için beklerken, bin 481 kişi karaciğer nakli olmuş. Bin 144 hasta kalp nakli olmak için beklerken, 72 kişi kalp nakli olabilmiştir. Hasta bireylere organ nakli ile ikinci bir yaşam şansının tanınabilmesi, ancak bağışlanacak organlar ile mümkün olabilir. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışı ve organ nakli sayılarının artırılması öncelikli hedefimiz olup, yaşam umudunu kaybetmekte olan binlerce hastamız için yeni umut pencereleri açmak üzere tüm halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Son olarak, ilimizin bu başarıya ulaşmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim."

Balıkesir Sağlık İl Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Türkiye birincisi olan kent adına ödülü aldı. 

Anahtar Kelimeler:

organ bagisi

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