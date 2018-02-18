Balıkesir'de FETÖ operasyonunda bir doktor gözaltına alındı

BALIKESİR-Edinilen bilgilere göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün tepe yönetimi ile irtibatı sağladığı iddia edilen bir doktorun yakalanması için, görev yaptığı hastaneye operasyon düzenledi.
Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan daha önce hakkında işlem yapılan Doktor A.A. yapılan HTS analizinde FETÖ tepe yönetimiyle irtibatı, vakıf ve dernek kaydı bulunması sebebiyle hakkında gözaltı kararı verildi.
Çalıştığı hastanede gözaltına alınan A.A. ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA