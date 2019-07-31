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Balkondan düşüp, ölen doktora son görev
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden aile hekimi Asım Başar Kocaoğlu'nun (37) cenazesi toprağa verildi.
Balkondan düşüp, ölen doktora son görev
31 Temmuz 2019 -
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İZMİR-Aliağa İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli aile hekimi Asım Başar Kocaoğlu, Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında, annesi Sema Pehlivan ile birlikte yaşadığı Esentepe Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı kattaki dairesinin balkonundan dengesini kaybedip, düştü. Park halindeki otomobilin üzerine düşen Kocaoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan doktor için bugün Esentepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene gözü yaşlı anne Sema Pehlivan ile Kocaoğlu'nun meslektaşları, yakınları ve komşuları katıldı.

Doktor Asım Başar Kocaoğlu, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Urla Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:

asim basar kocaoglu doktor olumu

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