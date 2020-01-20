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Balonlaşan atardamar suni damarla değiştirildi
Kırşehir'de ilk kez yapılan operasyonda öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden hastanın atardamarı suni damarla değiştirilerek tedavi edildi
Balonlaşan atardamar suni damarla değiştirildi
20 Ocak 2020 - AA
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KIRŞEHİR- Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle gelen 46 yaşındaki kadın hasta F. Arslan'a yapılan tetkikler sonucunda "kalpten çıkan ana atardamarın balonlaşması" ameliyatı yapılmasına karar verildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İhsan Sami Uyar başkanlığındaki ekip, kalpten çıkan ana atardamarın genişlemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan hastayı başarılı bir şekilde ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Doç. Dr. Uyar, hastanın yaşadığı durumu adeta saatli bomba olarak gördüklerini belirterek, bu ameliyatı Kırşehir'de ilk defa yaptıklarını ifade etti.

Hastayı acilen ameliyata aldıklarını vurgulayan Uyar, "Kalpten çıkan aort, suni damar ile değiştirildi. Eğer fark edilmeyip, aort yırtılsaydı hasta kesin kaybedilirdi. Hastamız 11 Ocak tarihinde ameliyat edildi, 15 Ocak tarihinde şifa ile taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

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