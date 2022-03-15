Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bandırma’da başhekim ile doktorların grev tartışmasına inceleme
Balıkesir Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile acil sağlık hizmeti dışında çalışmayıp grev yapan doktorlar arasındaki tartışmayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı, Balıkesir Tabip Odası da meslektaşlarına mobbing uygulandığını öne sürerek yasal süreç başlatılacağını açıkladı.
Bandırma’da başhekim ile doktorların grev tartışmasına inceleme
15 Mart 2022 17:03 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, dün, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Başhekim Dr. Muzaffer Şenveli ile 14 Mart Tıp Bayramı’nda başlayarak 3 gün boyunca acil sağlık hizmeti dışında alınan grev kararına katılan doktorlar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Şenveli, grev yapan doktorların dinlenme odasına gelerek, görevlerinin başına dönmesini istedi.

Şenveli, acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyledi. Görüntüleri kaydeden anestezi doktoru ise "Acil vakalar alınıyor elektif vakalar alınmıyor” dedi. Başhekim Şenveli de "Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin” yanıtını verdi. Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise “Ben acil olup olmadığına karar verebilirim” dedi. Doktorlara, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz” diyerek tepki gösteren Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi. 

Başhekimden eylemdeki doktorlara tepki çeken sözler: Şunu da hemen paketleyin

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Twitter'a da yansıyan görüntülerde Başhekim Şenveli'nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı. Güvenlik görevlerinin başhekim ve doktorları sakinleştirmesinin ardından tartışma son bulurken, İl Sağlık Müdürlüğü de olayla inceleme başlattığını bildirdi.

Başhekim ve doktorlar arasındaki olay Meclis’e taşındı: 'Başhekime işlem başlatılacak mı?'

‘Meslektaşlarımıza mobbing uygulandı’

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili Balıkesir Tabip Odası’ndan da açıklama geldi. Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yapılan açıklamaya, ilçede faaliyet gösteren STK’lar da destek verdi. Açıklamayı yapan, Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, hekimlik etik ve ilkelerine dikkat çekti. Konuyla ilgili yasal süreç başlatacaklarını kaydeden Uçan, şunları söyledi:

“TTB ve Tabip Odamızca 3 Şubat ve 4 Mart, yine 14, 15, 16 Mart 2022 eyleminden önce de İl ve İlçe Sağlık Müdürlerine, tüm başhekimlere grev etkinliği ile ilgili yazı yazılarak, grev hakkını kullanmak isteyen meslektaşlarına kolaylık sağlanması ve mesleki dayanışma için destek istenmiştir. Buna rağmen üzülerek belirtmek istiyorum ki tam da 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlandığı bir günde, bizim ilimizde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Başhemşiresince meslektaşlarımıza mobbing uygulanmış, deontoloji ve hekimlik etik kurallarına aykırı küçük düşürücü, tehdit içeren ve aşağılayan sözel şiddet uygulanmıştır. Anestezi uzmanı meslektaşlarımızı onurlu duruşları nedeni ile kutluyoruz. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasından aldığımız yetkiyle, etik ve deontolojik kurallar doğrultusunda ilgililer hakkında gerekli yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:

bandirma dr muzaffer senveli bashekim il saglik mudurlugu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.