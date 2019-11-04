Barış Pınarı Harekatında yaralanan İl Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında, Suriye’de görevlendirilen ve havan saldırısında yaralanan, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ceyhun Bozkoyun’a, göstermiş olduğu üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla ”Teşekkür Belgesi” takdim etti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|04/11-07/11
|25. Ulusal Farmakoloji Kongresi 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu
|FARMAKOLOJİ
|AYDI
|05/11-08/11
|3. Argev Aile Hekimleri Kongresi
|AİLE...
|KIBR
|09/11-09/11
|3. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu
|GERİATRİ
|İZMİ
|07/11-09/11
|Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Cerrahisi Toplantısı
|KULAK-BUR...
|ESKİ
|06/11-10/11
|14. Üroonkoloji Kongresi
|ÜROLOJİ
|ANTA
|05/11-10/11
|40. Ulusal Radyoloji Kongresi
|RADYOLOJİ
|ANTA
|08/11-10/11
|5. Perfüzyon Sempozyumu
|ACİL TIP
|ANTA