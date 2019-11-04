Barış Pınarı Harekatında yaralanan İl Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında, Suriye’de görevlendirilen ve havan saldırısında yaralanan, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ceyhun Bozkoyun’a, göstermiş olduğu üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla ”Teşekkür Belgesi” takdim etti.