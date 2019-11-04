Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Barış Pınarı Harekatında yaralanan İl Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi
Vali Dr. Zülkif Dağlı, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personeliyken Barış Pınarı Harekatı’nda görevlendirilen ve havan saldırısı ile yaralanan Ceyhun Bozkoyun’a teşekkür belgesi verdi.
Barış Pınarı Harekatında yaralanan İl Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi verildi
04 Kasım 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında, Suriye’de görevlendirilen ve havan saldırısında yaralanan, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ceyhun Bozkoyun’a, göstermiş olduğu üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla ”Teşekkür Belgesi” takdim etti.

Anahtar Kelimeler:

duzce il saglik mudurlugu ceyhun bozkoyun

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sarı humma Mudurnu devlet hastanesi Türk Tıp Dünyası Kurultayı sağlık çalışanı Murdoch Üniversitesi depresyon Trakya Üniversitesi çinko Betül Ayşe Acunaş lösemi Kamuran Karaman Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mikrobiyoloji Hitit Üniversitesi Taylan Özkan organ bağışı Sağlık Bakanlığı organ bağışı Sinan Bahçacı Hindistan Aile ve Sağlık Bakanı hava kirliliği aile hekimi telefon öğretmen Ziya Selçuk Çerkezköy Devlet Hastanesi gıda zehirlenmesi doktor avukat Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi doktor Bafra Devlet Hastanesi Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ceyhun Bozkoyun uyku apnesi Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi hastane ambulans sağlık görevlisi alzheimer kanser tedavisi onkoloji Arif sağ Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Özlem sönmez obezite sağlık bakanı fahrettin koca FETÖ doktor ByLock Aydın Veteriner Hekimleri Odası Cemil Şahin cinsel eğitim Şenol turan sağlıkta şiddet Bingür Sönmez aile hekimi Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul İl Sağlık
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.