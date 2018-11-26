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Bartın'daki lenfödem hastası: 'Tedavisi illa ki vardır. Tedavi için yardım istiyorum!
Bartın'da fil hastalığı (lenfödem) nedeniyle ayaklarında ve bacaklarında oluşan şişlikler ve yaralar nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan 64 yaşındaki Sabri Reisoğlu, kendisine uzatılacak yardım eliyle sağlığına kavuşmak istiyor.
Bartın'daki lenfödem hastası: 'Tedavisi illa ki vardır. Tedavi için yardım istiyorum!
26 Kasım 2018 - AA
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Karaköyşehler'de oturan Reisoğlu, ayaklarında ve bacaklarında şişlik ve yara oluşması sonucu Karabük, Ankara ve İstanbul'da hastanelere başvurdu. 

Fil hastalığı teşhisi konulan Reisoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi.

Yaşamını yatağa bağımlı halde sürdüren Reisoğlu, sağlığına kavuşmak için kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor.

"Ağrı ve sancı devam ediyor"

Sabri Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığının yaklaşık 1 yıl önce ayaklarında yanma hissiyle başladığını söyledi. 

Şişmeye başlayan ayaklarında ve bacaklarında yara çıktığını anlatan Reisoğlu, "Şişlikler arttı. Ayaklarımda damarlar tıkanık. Ağrı ve sancı devam ediyor." dedi.

Reisoğlu, hastalığının ilerlediğini dile getirerek, "Yürüyemiyorum. Tedavi olabilmek için İstanbul'a, Ankara'ya ve Karabük'e gittim. Tedavisi illa ki vardır, ölümden başka her şeyin tedavisi var. Yetkililerden tedavi konusunda bana yardımcı olmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

lenfodem fil hastaligi

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