Baş ve boyun kanserleri farkındalığı için köprü mor renge büründü

MEDİMAGAZİN- Avrupa Baş Boyun Derneği (European Head and Neck Society - EHNS) 2013 yılından beri Eylül’ün 3. haftasını halkın bilinçlenmesini artırmak amaçlı ‘Baş Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası’ olarak kutluyor.

Baş ve boyun kanserleri, toplum içinde henüz tam anlaşılamamış giderek artan bir hastalık. Baş Boyun Kanserleri Derneği Medimagazin’e yaptığı açıklamada, vakaların yarıdan fazlasının ileri evrede tanı aldığını ve bunun sonucu olarak tedavinin oldukça karmaşık ve güç olduğunu belirtti. Buna karşılık, erken tanı alan hastalarda, tedavinin daha basit olduğu, kür oranlarının yüzde 80’lere ulaştığı ve fonksiyonel sorunların çok ciddi görülmediği kaydedildi. Yapılan açıklamada baş ve boyun kanserinde en önemli risk faktörünün sigara olduğu belirtildi.

Baş Boyun Kanserleri Derneği ve EHNS Genel Sekteri Prof. Dr. Şefik Hoşal "Baş ve boyun kanserleri burundan başlayarak sinüsleri, ağız içi, dil, dudak, yanak, damak, diş etleri, boğaz, yutak, geniz, gırtlak, tiroid ve tükürük bezlerini içeren tümörlerden oluşuyor. Sık görülen kanserler arasında 6'ncı sırada sayılabilir. En önemli belirtileri ses kısıklığı, ağız içinde görülen yaralar, dil, yanak ve dudak gibi, ve boyunda şişlik. Bunların dışında yutma güçlüğü özellikle yemek yerken boğaza takılma, uzun süreli geçmeyen boğaz ağrıları önemli belirtiler arasında yer alıyor. Üç haftadan uzun süren bir ağız yarası, ses kısıklığı, boyunda şişlik mutlaka kulak, burun ve boğaz muayenesi gerektiriyor" dedi.

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Uluslararası Oral ve Maksillofasiyal Patologlar (International Association of Oral and Maxillofacial Pathologists- IAOP) Birliği Avrupa Temsilcisi Doç. Dr. Merva Soluk Tekkeşin “Tüm kanser türlerinde olduğu gibi baş boyun kanserinde de erken teşhis hayat kurtarır. Özellikle 3 haftadan uzun süren ağız içi yara, ses kısıklığı, boyunda şişlik dikkat edilmesi gereken belirtilerdir. Bu belirtilerin farkında olmak ve ilgili hekime zamanında başvurmak tedavi sürecindeki başarıyı artıran en önemli faktördür. Baş ve boyun kanserlerinin diğer kanser türlerinden önemli bir farkı da psikolojik boyutun biraz daha ağır yaşanmasıdır. Bu bölge, konuşma, gülme, tat alma, duyma, koklama gibi birçok sosyal işlevimizi gerçekleştirmemizde önemli bir rol oynar. Geç kalınmış vakalarda, çiğneme, yutma ve konuşma sorunlarını içeren kalıcı ve kaçınılmaz olumsuz etkiler kalmaktadır. Bu sene Baş Boyun Kanserleri Derneği olarak, erken belirtiler konusunda toplumun farkındalığını artırmak için bir bilgilendirme filmi hazırladık ve birçok basın yayın organına/sosyal medyaya dağıtımını gerçekleştirdik” dedi.

Baş ve boyun kanseri farkındalığını artırmak ve dikkati çekmek amacıyla, 20 Eylül Cuma Günü İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Avrupa Baş Boyun Derneği (EHNS) logosunun renkleriyle mavi, mor ve pembe renkte ışıklandırıldı.

Prof. Dr. Şefik Hoşal ve Doç.Dr. Merva Soluk Tekkeşin farkındalık filminin yapılmasında ve dağıtımında sponsor olan Turkcell Genel Müdürlüğü’ne köprü ışıklandırılmasında desteklerinden ötürü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve İstanbul Karayolları 1. Bölge Müdürü’ne teşekkür etti.

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