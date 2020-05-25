Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi anne adaylarını ağırlamaya başladı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum Bölümü anne adaylarını ağırlamaya başladı.

Toplam 350 yatak kapasitesnin bulunduğu bölümde, yatakların 52 tanesi yoğun bakım, 48 tanesi ise riskli gebelikler için kullanılıyor. Hastanede gebenin konforlu bir doğum yapması için her şey düşünülmüş.

Anne ve bebeğin konforu ön planda

Cuma günü ilk hastalarını karşılayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, tüm birimleri ve deneyimli kadrosu ile göz dolduruyor. Daha ilk günden halktan tam not alan hastanenin Kadın Doğum Bölümü, kapılarını TRT Haber'e açtı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum Bölümü anne adaylarını ağırlamaya başladı.

Toplam 350 yatak kapasitesnin bulunduğu bölümde, yatakların 52 tanesi yoğun bakım, 48 tanesi ise riskli gebelikler için kullanılıyor. Hastanede gebenin konforlu bir doğum yapması için her şey düşünülmüş.

Anne ve bebeğin konforu ön planda

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, ev konforuyla bir bölüm inşa edildiğini belirterek, "Sancı sürecinden doğumunun gerçekleştiği zamana kadar o odada tamamen evinin konforuyla kalabildiği 28 tane tekli doğum odamız mevcut" dedi.

Hastanenin bu bölümünde sadece kadın doğum değil, kadın hastalıklarına yönelik de her türlü tetkik ve tedavi yapılıyor.

8 ayrı hastaneden oluşan ve 2 Bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi perşembe günü açılmıştı.

