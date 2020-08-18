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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne TUS'ta 280 kadro
2020 Tıpta Uzmanlık Sınavında ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için 280 kadro açıldı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne TUS'ta 280 kadro
18 Ağustos 2020 12:52 -
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İlk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 21 Mayısta tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayadı. 2020 Tıpta Uzmanlık Sınavında ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için 280 kadro açıldı.

Kadro dağılımı şöyle:

ACİL TIP 30

AİLE HEKİMLİĞİ 20

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 20

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 8

ÇOCUK CERRAHİSİ 8

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 46

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 5

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 5

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 5

GENEL CERRAHİ 10

GÖĞÜS CERRAHİSİ 6

GÖĞÜS HASTALIKLARI 6

GÖZ HASTALIKLARI 3

İÇ HASTALIKLARI 50

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 30

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3

KARDİYOLOJİ 2

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2

NÖROLOJİ 2

NÜKLEER TIP 3

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6

RADYASYON ONKOLOJİSİ 3

RADYOLOJİ 10

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10

TIBBİ BİYOKİMYA 2

TIBBİ PATOLOJİ 5

ÜROLOJİ 3

AİLE HEKİMLİĞİ 1

ÇOCUK CERRAHİSİ 1

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1

İÇ HASTALIKLARI 1

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1

KARDİYOLOJİ 1

NÖROLOJİ 1

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1

Anahtar Kelimeler:

basaksehir cam ve sakura sehir hastanesi tipta uzmanlik sinavi

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