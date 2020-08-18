Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne TUS'ta 280 kadro

İlk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 21 Mayısta tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayadı. 2020 Tıpta Uzmanlık Sınavında ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için 280 kadro açıldı.
Kadro dağılımı şöyle:
ACİL TIP 30
AİLE HEKİMLİĞİ 20
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 20
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 8
ÇOCUK CERRAHİSİ 8
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 46
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 5
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 5
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 5
GENEL CERRAHİ 10
GÖĞÜS CERRAHİSİ 6
GÖĞÜS HASTALIKLARI 6
GÖZ HASTALIKLARI 3
İÇ HASTALIKLARI 50
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 30
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 3
KARDİYOLOJİ 2
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI 2
NÖROLOJİ 2
NÜKLEER TIP 3
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 6
RADYASYON ONKOLOJİSİ 3
RADYOLOJİ 10
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10
TIBBİ BİYOKİMYA 2
TIBBİ PATOLOJİ 5
ÜROLOJİ 3
AİLE HEKİMLİĞİ 1
ÇOCUK CERRAHİSİ 1
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 1
İÇ HASTALIKLARI 1
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 1
KARDİYOLOJİ 1
NÖROLOJİ 1
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1