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Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor
Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor.
Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor
20 Nisan 2020 12:03 - TRT Haber
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Sağlık Bakanlığı tarafından "kamu özel iş birliği" modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük yatırım projeleri arasında yer alan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün hizmete giriyor.

8 hastaneden oluşan dev sağlık yerleşkesinin mayıs ayı itibarıyla tam kapasiteyle hizmete alınması planlanıyor.

"Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastane, ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.

Deprem izolatörleri sayesinde hastane, en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirebilecek

Deprem izolatörleri sayesinde hastane, en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla hastanenin bağlantı yolları da tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:

basaksehir sehir hastanesi sismik izolatorlu bina deprem izolatorleri

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