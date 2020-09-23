Başakşehir Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ek ödemelerini alamıyor

Döner sermayeden verilmesi gereken ek ödemeler sağlık çalışanlarına, yeterli bütçe olmadığı gerekçesiyle yaklaşık 4 aydır verilmiyor.

Hastane çalışanları, “Başhekim ve yardımcılarıyla görüştüğümüzde bize hastanenin şuanda kendisini döndürecek kadar para kazanmadığını söylediler. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğü ve oradan bir bütçe talep edileceği bir kararnameyle çalışanlara dağıtılacağı söylendi. Eylül ayı içerisinde döner sermeyenin dağıtılacağı bildirildi ancak hala böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

BirGün'ün haberine göre, ayrıca hastane çalışanı başhekimlikten konuya ilişkin görüşme talep ettiklerini ancak hala taleplerine geri dönüş alamadıklarını belirtti.