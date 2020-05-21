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Başakşehir Şehir Hastanesine ismi verilen Çam ve sakura ne demek?
Çam ve sakura ağacı ismiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Pek çok vatandaşın anlamını merak ettiği kelimelerden birisi olan çam ve sakura, internet üzerinden araştırılıyor. Peki, yeni açılan şehir hastanesinin adı olarak belirlenen çam ve sakura ne demek? İşte, Japon kültürünün önemli bir parçası olan sakura ve Türk toplumunun yakından tanıdığı çam hakkında detaylı bilgiler...
Başakşehir Şehir Hastanesine ismi verilen Çam ve sakura ne demek?
21 Mayıs 2020 15:50 -
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Japonca bir kelime olan Sakura'nın Türkçesi “Kiraz Çiçeği” anlamındadır. Sakura, meyve vermeyen bir tür "Kiraz Ağacı"dır. Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Bu çiçek martın son haftası ile nisanın ilk haftası açar ve Japonya’da bu dönem kutsal sayılır. Öyle ki hava durumundan sonra bir de “Sakura Durumu” verilir. Çiçeklerin açtığı bu dönem Japonya’nın en çok turist kabul ettiği dönemdir.

Çam, Pinaceae (çamgiller) familyasından Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen isimdir.

Türkiye'de hepsinin kısa sürgünleri iki yapraklı olan beş çam türü bulunur; sarıçam, karaçam, Halep çamı, kızılçam ve fıstık çamı. Ayrıca çamlar sonbaharda yapraklarını dökmezler.
 

Anahtar Kelimeler:

sakura kiraz agaci

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