Başasistanlık Sınav ilanı yayımlandı, Sınav tarihi ve branşlar belli oldu!

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

BAŞASİSTANLIK YAZILI SINAVI İLANI

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapmak üzere; Bakanlığımız internet sitesinde duyurusu yapılan başasistanlık yazılı sınavı yapılacaktır.

Başasistanlık sınavına Bakanlıkça daha önce ilan edilen tarihlerde başvuru yapan adaylar katılabilecektir.

Sınava yeni başvuru kabul edilmeyecektir.

Yazılı Sınav Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından Ankara ilinde 04.07.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav aşağıda yer alan ve daha önce duyurulan 30 ana dalda yapılacaktır.

Sınava ilişkin sınav uygulama kılavuzu Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin asym.ankara.edu.tr web adresinde yayımlanacaktır.

Sınava 18.07.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapan adayların https://basasistanliksinavbasvuru.saglik.gov.tr web adresi aracılığı ile 04-18 Mart 2020 tarihleri arasında daha önce yapmış oldukları başvurularını kontrol etmeleri ve onaylamaları gerekmektedir. Başvurusunu belirtilen tarihlerde web adresi yoluyla kontrol edip onaylamayan adaylar sınava giremeyeceklerdir. Başvuru kontrolleri tamamlanan adayların değerlendirmeleri Sağlık Bakanlığınca duyurulacaktır.

Engelli ya da özel sağlık durumu olan adaylar belirtilen tarihler arasında engel ya da özel sağlık durumlarını belirten dilekçe ile ASYM’ye başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başasistanlık Yazılı Sınavına girme hakkı kesinleşen adaylar, 26 Haziran 2020 saat 17.00’den itibaren sınav gününe kadar aday.ankara.edu.tr web adresinden giriş yapıp, gerekli adımları izleyerek ABİS sistemine üye olacaklar ve sınav gününe kadar aynı sisteme giriş yaparak Sınav Giriş Belgelerini alabileceklerdir.

Yazılı sınavda çoktan seçmeli 5 seçenekli 50 soru sorulacaktır.

Adaylar, sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazlarını, sınavın yapılmasını izleyen 5 (beş) iş günü içinde son gün saat 17:00’ye kadar ıslak imzalı dilekçeyle şahsen ya da posta yoluyla ASYM’ye ulaştırmalıdır. Bu tarihten sonra ASYM’ye ulaşan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde son gün saat 17:00’ye kadar ıslak imzalı dilekçeyle şahsen ya da posta yoluyla ASYM’ye ulaştırmalıdır. Bu tarihten sonra ASYM’ye ulaşan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Sınav ve sınav sürecine ilişkin sorulara “Sık Sorulan Sorular” başlığı altında ASYM’nin asym.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Adayların sınava ilişkin Bakanlığımız ile iletişimi shgm.basasistanlik@saglik.gov.tr e-posta adresinden sağlanacaktır. E-postada adayın T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı gibi bilgilerinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Yazılı Sınav Yapılacak Uzmanlık Dalları