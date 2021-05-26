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Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings: Sağlık Bakanı yalan söyledi, görevden alınmalıydı
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, İngiltere Parlamentosu'nda yürütülen ve hükümetin Covid salgını sırasında izlediği politikalarının incelendiği soruşturmada milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cummings, hükümetin salgına yönelik "yanlış yaklaşımı" nedeniyle insanların yaşamını yitirdiğini, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un "yalan söylemek" dahil 15-20 nedenle görevden alınması gerektiğini söyledi.
Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings: Sağlık Bakanı yalan söyledi, görevden alınmalıydı

Sağlık Bakanı Matt Hancock "Sürü bağışıklığının hiçbir zaman hükümetin planında yer almadığını" söylemişti

26 Mayıs 2021 16:15 - BBC TÜRKÇE
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Dominic Cummings, hükümetin ilk planının "sürü bağışıklığı politikası izlemek" olduğunu, toplumun bağışıklık geliştirmesi için virüsün yayılmasına izin verildiğini iddia etti.

Cummings, "Toplumun bize en çok ihtiyaç duyduğu dönemde hata yaptık" dedi.

"Alarm düğmesine daha erken basmalıydım" diyerek özeleştiri de yapan Cummings, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un "Sürü bağışıklığının hiçbir zaman hükümetin planında yer almadığına" yönelik sözlerinin "tamamen yanlış" olduğunu söyledi.

Cummings, aşı yapılmaksızın sürü bağışıklığına ulaşmanın, resmi toplantılarda "kaçınılmaz gerçek olarak kabul edildiğini" öne sürdü.

Eski başdanışman, Başbakan Boris Johnson'ın Covid salgınının başında pandemiyi bir "korku hikayesi" ve "yeni bir domuz gribi" olarak tanımladığını da iddia etti.

 

    Dominic Cummings, İşçi Partisi Milletvekili Long Bailey'in sorduğu, "Hükümet üyelerinden herhangi birisi, insan hayatının ekonomik faaliyetler lehine feda edilebileceğini önerdi mi?" sorusuna da yanıt verdi. Cummings, Başbakan Johnson dahil kimi hükümet üyelerinin, "asıl tehlikenin ekonomi alanında olduğunu düşündüğünü" söyledi.

    Cummings'in İngiltere'nin koronavirüs salgını karşısında sürü bağışıklığı stratejisinin arkasındaki isim olduğu ileri sürülmüştü.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Nisan ayında da Cummings'in iddiaları nedeniyle siyasi baskı altında kalmıştı.

    Başbakan, medyaya sızan haberlerde, geçen yıl sonbaharda koronavirüs vakalarının sayısı yeniden yükselişe geçtiği sırada, tekrar kapanmaya gitme ihtimalinin hararetle tartışıldığı bir toplantıda "Üçüncü bir kapanma ilan edeceğime cesetlerin üst üste yığıldığını görmeyi yeğlerim" demekle suçlanmıştı.

    Johnson ve Başbakanlık, iddiaları reddetmişti.

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