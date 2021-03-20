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Başbakan ülkesinin tartışmalı aşısına güveni artırmak için aşı oldu!
Bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısını olan İngiltere Başbakanı Johnson, "Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey hissetmedim dolayısıyla çok iyi, çok hızlıydı." dedi.
Başbakan ülkesinin tartışmalı aşısına güveni artırmak için aşı oldu!
20 Mart 2021 12:18 -
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19aşısını oldu.

56 yaşındaki Johnsan'a aşının ilk dozu, geçen sene nisanda Kovid-19'a yakalandıktan sonra yoğun bakımda tedavi gördüğü Londra'daki Saint Thomas Hastanesinde yapıldı.

Hastaneden ayrıldığı sırada gazetecilere açıklamada bulunan Başbakan, "Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey hissetmedim dolayısıyla çok iyi, çok hızlıydı." dedi.

Davet alan herkesten aşı olmasını isteyen İngiliz Başbakan, "Sizin için en iyisi, aileniz ve diğer herkes için en iyisi bu. Sadece beni dinlemeyin, bilim insanlarını dinleyin, Avrupa Birliği İlaç Ajansını dinleyin, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun dediklerini dinleyin." diye konuştu.

Aşı sayıları artarken ölümler düşüyor

Bu arada İngiltere'de ilk doz aşı olanların sayısı 26 milyon 250 bini geçerken, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde de düşüşler devam ediyor.

Son 24 saatteki can kaybı, geçen haftaya göre yüzde 36,8'lik düşüşle 101 olurken, toplam sayı 126 bin 26'ya çıktı. Günlük vaka ise 4 bin 802 olarak kayıtlara geçti.

Salgın sırasında ülkede en çok günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

İngiltere'de aşı uygulaması 8 Aralık'ta başlamıştı.

Oxford-AstraZeneca tartışması

Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.

Avrupa Birliği İlaç Ajansı ve İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu da benzer yönde açıklama yaparak aşının kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca boris johnson asi

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