Başbakan Yıldırım: Hekime şiddet asla tasvip edilemez

Hekimlerin bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Yıldırım, Tükiye'de sağlıkta 15 yılda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Yıldırım, "Değişim ve dönüşüm sonucu dünya sağlık sisteminde Türkiye listenin başına oturdu. Bütün dünyada çeşitli ülkelerde, gelişmiş ülkeler de dahil sağlıkla ilgili gelecek beklentileri sorulduğunda birçok ülkede karamsar bir beklenti varken. Türkiye’de vatandaşlarımızın yüzde 97’si Türkiye’nin sağlık sistemine çok güvendiklerini, hiçbir endişeleri olmadığını beyan etmektedir. Bu da sağlıkta Türkiye’nin ne kadar büyük bir değişimi, gelişimi ortaya koyduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Hekimliğin kutsal bir görev olduğunu dile getiren Yıldırım, "Hekimlik kutsal bir görevdir. Hekimlerimizin birçok zor şartlarda görev yaparken saldırıya uğraması asla ve asla tasvip edebileceğimiz bir şey değildir. Dolayısıyla insanlara sağlık hizmeti verirken onları iyileştirmeye çalışırken kendilerinin problem yaşaması büyük çelişkidir" ifadelerini kullandı.