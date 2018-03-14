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Başbakan Yıldırım: Hekime şiddet asla tasvip edilemez
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'a hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Yıldırım: Hekime şiddet asla tasvip edilemez
14 Mart 2018 -
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Hekimlerin bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Yıldırım, Tükiye'de sağlıkta 15 yılda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Yıldırım, "Değişim ve dönüşüm sonucu dünya sağlık sisteminde Türkiye listenin başına oturdu. Bütün dünyada çeşitli ülkelerde, gelişmiş ülkeler de dahil sağlıkla ilgili gelecek beklentileri sorulduğunda birçok ülkede karamsar bir beklenti varken. Türkiye’de vatandaşlarımızın yüzde 97’si Türkiye’nin sağlık sistemine çok güvendiklerini, hiçbir endişeleri olmadığını beyan etmektedir. Bu da sağlıkta Türkiye’nin ne kadar büyük bir değişimi, gelişimi ortaya koyduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Hekimliğin kutsal bir görev olduğunu dile getiren Yıldırım, "Hekimlik kutsal bir görevdir. Hekimlerimizin birçok zor şartlarda görev yaparken saldırıya uğraması asla ve asla tasvip edebileceğimiz bir şey değildir. Dolayısıyla insanlara sağlık hizmeti verirken onları iyileştirmeye çalışırken kendilerinin problem yaşaması büyük çelişkidir" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

saglik sistemi binali yildirim

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People
4
1) AYT.A. (DR)
14.03.2018 12:38:23
Aydın sinal hocam ...yıpranma payı Türkiye sınırlarını kapsıyor:)...Almanyayı değil:)...belkide sen Almanyada değilsindir:)))
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