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Başhekim böyle isyan etti: Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin
Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, “Koronavirüs bile bulaştan yorgun düştü ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten, uyarıları dikkate almamaktan yorulmadı” dedi.
Başhekim böyle isyan etti: Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin
05 Ağustos 2020 14:57 - DHA
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Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Güneş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından koronavirüs tedbirlerine uymayanlarla ilgili mesaj yayımladı. Uyarıların bazı kişiler tarafından dikkate almadığına değinen Doç. Dr. Güneş, şunları kaydetti: 

'Sağlık personeli yani tüm hastane personeli gerçekten artık çok yoruldu. Koronavirüs bile bulaştan yorgun düştü ama insanımız uyarılmaktan, dikkatsizlikten, uyarıları dikkate almamaktan yorulmadı. Bulaştırmak ve bulaşmak için son gaz gayrette. Sahiller, plajlar, sokaklar, pazarlar koronavirüs üssü gibi. Kurallara uymazsak böyle devam edersek kötü günler bizi bekliyor. Çocuklarımızın eğitim engelinin sebebi biz olacağız. Hayata veda edecek her sağlık çalışanının, vatandaşımızın sebebi biz olacağız. Vicdanı olan duysun, olmayan ise aynı gayretle devam etsin.'

Anahtar Kelimeler:

koronavirus darica farabi egitim arastirma hastanesi bashekim

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