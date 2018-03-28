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Başhekim: Dahiliye, Çocuk ve Genel cerrahi 23:30'a kadar hasta kabul edecek
Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Fergan Genç, radikal kararlar almaya başladı. Yrd. Doç. Dr. Genç, gece saatlerinde doktorların hizmet vereceğini ve fiş sıralarının biteceğini söyledi.
Başhekim: Dahiliye, Çocuk ve Genel cerrahi 23:30'a kadar hasta kabul edecek
28 Mart 2018 -
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden dolayı nüfusu her yıl yaklaşık 20 bin kişi artan Çerkezköy ve Kapaklı ile Saray’dan gelen vatandaşlara da hizmet veren Çerkezköy Devlet Hastanesi, 2016 yılında yeni yapılan modern binasına taşındı. 300 binin üzerinde nüfusu bulunan 3 ilçeye hizmet veren Çerkezköy Devlet Hastanesi, her gün ortalama 4 bin hastaya şifa olmaya çalışıyor. Hastanede yaşanan doktor ve personel sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar gece yarısı hastaneye giderek poliklinik sırası almaya çalışırken, birçok hasta ise MHRS’den randevu almakta zorluk yaşıyor. Bir süre önce Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Yrd. Doç. Dr. Fergan Genç, vatandaşların sıkıntılarına çözüm arayışına girdi. 

Hastanenin en büyük ihtiyacı olan doktor eksikliğinin giderilmesi için AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün ve AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe de büyük çaba sarf etti. Yüksel ve Öğe, sıkıntıyı Ankara’ya giderek Sağlık Bakanlığına iletti. Kısa süre sonra hastaneye 11 yeni uzman hekim görevlendirilirken, bu sayının önümüzdeki günlerde artacağı ve yeni uzman hekimlerin göreve başlayacağı öğrenildi. 

Gece saatlerinde hastaneyi sürekli ziyaret eden ve vatandaşlarla kendisini tanıtmadan sohbet eden Başhekim Genç, öncelikli olarak dahiliye, çocuk ve genel cerrahi doktorlarına daha çok ihtiyaç olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 3 Mart itibariyle 17.30 ile 23.30 saatleri arasında hafta içi bir dahiliye uzmanı hasta kabul etmeye başladı. Hastanede bu ay sonuna kadar gece Genel Cerrahi Uzmanı, Nisan ayından itibaren ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı gece 23.30’a kadar açık kalacak. Ayrıca acil servisteki pratisyen hekim sayısı da artırıldı. Hastaların en büyük şikayetleri arasında yer alan gece poliklinik sırası almak için hastane koridorlarında girdiği fiş sırası için de tedbirler alındı. 

"11 yeni hekim atandı" 
Hastaneye 11 farklı hekimin başladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Genç, "Devletimiz 5 yıldızlı otel gibi hastaneyi buradaki vatandaşlarımızın hizmetine açtı. Devletimiz, adına yakışır bir binayı hizmete sunmuş, bizlere de bu binada vatandaşa en iyi hizmeti sağlamak düşüyor. Bu kapsamda hastanemize 3 yeni pratisyen hekim acil serviste görevlerine başladı. Bunun yanı sıra 1 göz hekimi, 2 ortopedi, 1 Kulak-Burun-Boğaz, 1 dahiliye uzmanı, 1 psikiyatri, 1 cildiye, 1 Kalp ve Damar Cerrahı hekimimiz göreve başladı” dedi. 

"Geceleri sıraya girmeye son" 
Gece geç saatlerde sıra almak için gelen vatandaşlarla tek tek konuştuğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Genç, "Birçok kez gece geç saatlerde hastaneye gelip sıra alan hastalarla görüştüm. Muayene olmak bir hasta üç defa sıraya giriyor. Bunun Türkiye’de bir başka örneği yok. Bu sorunu ay sonu itibari ile tamamen bitiriyoruz. Muayene olmak isteyen hasta sabah 07.00’de hastaneye gelecek, sırasını alacak ve muayene olacak. 'Sıra kalmaz' düşüncesini hastalarımızın aklından çıkaracağız" diye konuştu. 

"Trakya'da ilk ve tek" 
Çerkezköy Devlet Hastanesinin Trakya’daki tek bebek dostu hastane olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Genç, "Çerkezköy Devlet Hastanesi aynı zamanda ‘bebek dostu’ hastane unvanına sahip. 26 Ekim 2016’da ‘Anne Dostu Hastane’ unvanı için de başvurusunu yapan hastanemiz, bu süre içerisinde gerekli hazırlıkları tamamlayıp 28 Aralık 2017’de gerçekleşen ön denetimi başarıyla geçti. 'Anne Dostu Hastane' unvanı kapsamında hastanede 4 adet sancı-doğum-lohusa odası fiziksel ortamı hastanın kendisini evinde hissetmesini sağlayacak şekilde düzenlenerek, anne adaylarının daha konforlu ortamlarda doğumlarını gerçekleştirmeleri sağlandı. Hastanede toplam 101 anne adayı gebe okulundan hizmet alarak bilgilendirildi. Ayrıca 'Anne Dostu Hastane' çalışmalarında hastanede tam bir ekip işbirliği sağlanarak tüm personele 'Anne Dostu Hastane' felsefesini içeren eğitimler düzenlendi. Bu süreçteki tüm hastane personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Hastane, Sağlık Bakanlığının 2013-2017 stratejik planında Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına bağlı tesislerde ‘Dijital Hastane’ kavramını oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yapılan HIMSS akreditasyon çalışmalarını tamamlayıp 20 Kasım 2017 tarihinde resmi başvurusunu yaptı. 29 Aralık 2017 tarihinde yapılan denetimle HIMSS EMRAM-6 sertifikasını almaya hak kazandı. Başhekim Genç, kendisinden önceki yönetime sertifikayı almak için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 
HIMSS EMRAM ile hastanelerin dijital olma seviyeleri uluslararası düzeyde derecelendiriliyor. Bu süreçte sağlık kuruluşunun işleyişinde bilişim teknolojilerini kullanma seviyesi denetlenerek akredite ediliyor. HIMSS, başvuru yapan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve seviyelerini belirlemek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modeli olan EMRAM’ı kullanıyor. Bu model ile hastaneler 1 ile 7 arasında seviyelendirilerek, dijital sürecini 6’ncı ve 7’nci seviyeye kadar tamamlamış hastaneler belgelendiriliyor. HIMSS, EMRAM seviyelendirmesi ile hastanelerin sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. 

Anahtar Kelimeler:

cerkezkoy devlet hastanesi dijital hastane

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People
8
1) se (uzman dr)
28.03.2018 15:50:24
Sabah plk'de bile hastaların büyük kısmı hasta değil, yeni bir uğraş alanı olarak hastaneye gitme modası başladı. Gece poliklinikleriyle bunun çözüme ulaşılacağını sanmak saflık yada populizmle izah edilebilir. Bence hastalarımıza belli aralıklarla tahlil, tetkik, film, MRI, ultrason yaptırma hakkı verelim, önce kendileri değerlendirsin, tatmin olmazsa doktora gitsin.
People
3
2) Mustafa D. (Acil Tıp Uzmanı)
28.03.2018 15:21:46
Gece 2'de ilgili polikliniğe sıra bulabilmek için gelen bir YAŞLININ, 4'e kadar açılacak kayıtları beklemesi ve sıra kendisine gelmeden "POLİKLİNİK SIRASI DOLDU" diye haber alması sonucu AĞLAMASI üzücüdür.

Üstelik bazı sıra bulamayan vatandaşların, acil servis hekimlerinden sıra bulamadıkları ilgili bölümlere SEVK istemesi ve istekleri kabul görmeyince "SÖZEL ŞİDDETE" başvurması da kabul edilebilir bir durum değildir.

Talebin "TIBBEN YETERLİLİĞİNE" bakmadan yapılan ARZ artırımının (hekimi daha fazla çalıştırma) sorunlarımızı çözmek için yeterli olacağını düşünmüyorum.
Mevcut sistemin gerçek mağdurları "GERÇEKTEN HASTA OLAN" insanlardır.

Hizmeti GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE götürmek yerine İSTEYEN HERKESE VERMEYE ÇALIŞMAK gerçek hastalara ihanettir.
People
14
3) mehmet akdoğan (doktor)
28.03.2018 15:03:27
Yardımcı doçentlik ünvanı kalktığı halde halen kullanılması anlamsız bir durum.
People
6
4) turgay ozculer (NÖROLOG)
28.03.2018 14:06:48
"Hastalar 07 de gelecek sıra alacak" başarı kriteriniz bu mudur.Fergan bey ve medimagazin.
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