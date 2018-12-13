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Başhekim Doç. Dr. Fatih Horozoğlu: “Hekim hastasını ilk karşıladığı andan itibaren adı konulmamış bir sözleşme imzalar”
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde “Sağlık Hukuku ve Etik” konulu panel düzenlendi. Panelde hasta ve hekim ilişkisi konuşuldu.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Konferans Salon’da düzenlenen panele NKÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.
Başhekim Doç. Dr. Fatih Horozoğlu: “Hekim hastasını ilk karşıladığı andan itibaren adı konulmamış bir sözleşme imzalar”
13 Aralık 2018 - İHA
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“İstenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir” 
Panelin açılış konuşmasını Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Fatih Horozoğlu gerçekleştirdi. Doç. Dr. Horozoğlu, “Sağlık hizmetinin verilmesi sırasında zaman zaman hastalarımız ile biz hekimler arasında çeşitli diyaloglar bazen de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Hekimlerin hastalarına nasıl davranması gerektiği ile ilgili uluslararası ve ulusal çeşitli tıbbi etik kurallar, genel ahlak kuralları, adet ve örfümüzde olan birtakım kurallar bulunmaktadır. Hekim hastasını ilk karşıladığı andan itibaren adı konulmamış bir sözleşme imzalar. Bugün burada bu konuda bizi aydınlatıcı bilgiler konuşulacak. Bütün sağlık çalışanları ve öğrencilerimiz için bu günkü panelin faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. 

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“Hasta ile hekim ilişkisi oldukça mahrem bir ilişki” 
Daha sonra konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut, etik konusunun önemine değinerek “Tıp Hukukla iç içe bir halde. Tabi ki hukuk ayrı bir boyut etik ayrı bir boyut. Biz hekimler olarak deontoloji derslerini alıyoruz. Etik davranışları öğrenci iken yerleştirmek için. Hasta ile hekim ilişkisi oldukça mahrem bir ilişki. Bu noktada uyulması gereken bir takım etik kurallar var. Bu ancak eğitimle verilebilen bir şey. Son yıllarda gerçekten deontoloji ve etik değerlerde bir çözülme olduğunu gözlemliyorum. Bu nedenle bu tür hatırlatmalar, seminerler ve toplantıların çok faydalı olacağı kanısındayım. Bu panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, başarılı bir panel olmasını diliyorum” cümlelerine yer verdi. 

“Vicdanları ve ruhları eğitmemiz gerekiyor” 
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ise etik konusunun son yıllarda en fazla üzerinde durulan konular arasında yer aldığına değinerek etik kuralların tarihi gelişimi aktardı. Prof. Dr. Sedat Murat, “Fakat bu son yılların konusu değil, insanlık tarihi kadar eski bir konudur. Toplumlar ister mikro düzeyde olsun ister makro düzeyde belli bazı kurallar çerçevesinde hareket ettiğini görüyoruz. Zaman içerisinde evrensel etik değerler oluşmuş, kabul görmüştür. Toplumda sosyal dengeyi, sosyal bütünleşmeyi sağlayan önemli değerlerdir. Hukuk çok önemlidir. Ama bana göre hukuktan çok daha önemli olan etiktir. Hukuk, ceza sistemi bir olay sonuçlandıktan sonra devreye giriyor. Ama etik, daha baştan hukuk ihlallerini önleyen mekanizmaları harekete geçiriyor. Eğer etik değerler bir toplumda tam yerleşebilse ne o toplumda ne de dünyada hukuk ihlalleri yaşanmayacaktır. Bizim önce her alanda vicdanları ve ruhları eğitmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde üzerinde duracağımız konulardan biri etiktir. Bu tür eğitimleri yaygınlaştırarak, farkındalık oluşturmak çok önemli. Bu organizasyonu hayata geçirenleri tebrik ediyor, bu tür faaliyetleri diğer tüm birimlerde devam etmesini arzu ediyorum.” dedi. 

Panelin oturum başkanlığını NKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yeşildağ ile NKÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yavuz Hekimoğlu gerçekleştirdi. 
Panelin ilk sunumunda Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Naile Esra Saka, “Aydınlatılmış Onam ve Tıbbi Kayıtların Önemi” konusunu ele aldı. 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Av. Dr. Tanıl Başkan ise panelde, “Ceza Hukuku Açısından Hekim ve Hastane Yöneticilerinin Sorumluluğu” konusunu ele alırken, son olarak Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneğinden Av. Ümit Erdem “Yargıtay Kararları Işığında Hekim ve Hastanelerin Tazminat Sorumluluğu” konusu üzerinde durdu. 
Panel günün anısına konuşmacılara çiçek takdimi ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:

namik kemal universitesi saglik hukuku ve etik

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