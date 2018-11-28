Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak: 'Hastaları Alo 182 ve MHRS'ye teşvik ediyoruz'

Van bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, MHRS ve Alo 182 Çağrı Merkezi gibi kanallardan randevu alınması için görevli personeller tarafından hastalara bilgilendirme yapılıyor. Ancak teknolojiyi kullanma imkanı bulunmayan vatandaşların mağdur olmaması için hastane yönetimi tarafından ek poliklinikler açıldı. Özellikle çevre ilçelerden gelerek tedavi olmak isteyen vatandaşlar ise, mağdur edilmeden MHRS ve Alo 182 üzerinden randevu almaları konusunda teşvik ediliyor.

Gazetecilere açıklama yapan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, aylık 220 bin civarında hastayı muayene ettiklerini belirtti. MHRS üzerinden sıra alamayan vatandaşları mağdur etmemek adına bir takım çalışmalar yaptıklarını anımsatan Hastane Başhekimi Parlak, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ikinci sağlık bölgesinde yer almaktadır. Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı gibi illere hizmet etmekte ve buradan hasta kabulü yapmaktadır. Günlük hasta sayımız yaklaşık 10 bin civarındadır. Aylık ise 220 bin civarında hasta muayene ediyoruz. Hastanemizde MHRS ve 182 üzerinden hastalarımıza randevu vermekteyiz. Hastalarımız çevre illerden sıra almaktadır” dedi.

“Vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz”

Birçok özellikli bölümle bölge halkına en iyi hizmeti vermek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Parlak, randevu almakta sorun yaşayan hastalara yardımcı olduklarının altını çizdi. Parlak, “Uzun süre çalışan hekimlerimiz için MHRS üzerinde randevu tanımlaması yapıyoruz. Fakat MHRS üzerinden randevu alamayan hastalarımız mağdur olabiliyor. Bu yüzden görevli personellerimiz poliklinikler hizmete açılmadan önce randevusu dolmamış hekimleri belirleyerek, vatandaşa randevularını elden vererek tamamlamaya çalışmaktadır. Hastalarımıza özveriyle hizmet veriliyor. Saat 07.00-08.30 arasında elden randevu verme işlemleri tamamlanmaktadır. İl dışından veya uzak yerlerden gelen hastalarımız internet üzerinden ve telefondan randevu alma imkanı olmayan vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlarımızı da mağdur etmiyoruz” diye konuştu.

“MHRS ve 182 üzerinden randevu almalarını teşvik ediyoruz”

Teknolojiyi kullanma imkanı olmayan vatandaşların olabildiğini hatırlatan Parlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımız bir gün öncesinden gelip hastanemize erken başvuruda bulunabiliyor. Onları da geri çeviremiyoruz. Bu tür vatandaşlarımız saat 07.00’den önce hastane önünde bekleyebiliyorlar. Özellikle vatandaşlarımıza MHRS ve 182 üzerinden randevu almalarını teşvik ediyoruz. Bu sayede randevuları geldiği zaman hızlı bir şekilde muayene olabilirler.”