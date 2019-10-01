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Başhekim hasta ve hasta yakınları ile buluşup sorunlarını dinledi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin, sürekli gerçekleştirmeyi planladığı "Başhekim Hasta ve Hasta Yakınları ile Buluşuyor" toplantısının ikincisi yoğun katılımla yapıldı
Başhekim hasta ve hasta yakınları ile buluşup sorunlarını dinledi
01 Ekim 2019 - İHA
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hasta ve hasta yakınlarının dinlendiği toplantılar düzenlemeye başladı. Bu toplantıların ikincisi Bozyaka Doç. Dr. Nazif Erkan Konferans Salonunda yapıldı. "Başhekim Hasta ve Hasta Yakınları ile Buluşuyor" isminin verildiği toplantıda, kliniklerde yatan hasta ve hasta yakınları Başhekim Doç. Dr Enver İlhan ile buluşarak sorunlarını anlattı. İletilen konuların dikkatlice dinlendiği toplantıda, bütün talepler not edildi ve çözümleri ile ilgili bilgilerin en kısa sürede verileceği paylaşıldı.

Hastanenin tanıtımınında yapıldığı toplantıda konuşan Doç. Dr Enver İlhan, her gün yaklaşık 15-16 bin arasında hasta ve hasta yakınının hastaneye giriş-çıkışının olduğunu söyledi. Tüm yönetim ekibi ve hastane çalışanları ile birlikte 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini, çalışmalarında hasta memnuniyetinin ön planda olduğunu ifade eden Doç. Dr Enver İlhan, hasta ve hasta yakınlarının önerilerini de dikkate alarak hastanede yaptıkları iyileştirici faaliyetlerden de bahsetti.
Hasta ve hasta yakınları ise toplantının düzenlenmiş olmasından dolayı memnun olduklarını bildirdi.

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4
1) Dr. Bornova (Doktor)
01.10.2019 16:52:22
Oldukça başarılı ve sürdürülebilir bir uygulama, tebrikler
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