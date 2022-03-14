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Başhekim ile eylemde olan doktorlar arasında tartışma: Dinlenme odasından çıkartmaya çalıştı
Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, eylem nedeniyle doktor dinlenme odasında bulunan hekimleri dışarı çıkartmaya çalışarak güvenlik görevlilerine kapıda durmaları talimatı verdi.
Başhekim ile eylemde olan doktorlar arasında tartışma: Dinlenme odasından çıkartmaya çalıştı
14 Mart 2022 17:50 - MEDİMAGAZİN
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Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, bugün gerçekleştirilen iş bırakma eylemi nedeniyle doktor dinlenme odasında bulunan doktorları acil vakaları almadıkları iddiasıyla dışarı çıkartmak istedi.

Acil vakaları aldıklarını söyleyerek, kimsenin mağdur edilmediğini ifade eden hekimler, elektif vakaların alınmadığını, kendisinin Anestezi doktoru olduğunu ve  acil vakalara  karar verebileceğini söylemesi üzerine başhekim ise ” veremezsin” dedi.

Hasta mağduriyeti yaşanması ya da tutanak tutulması halinde gerekli savunmayı yazacaklarını ve acil vakaların sorumluluğunu da üstlendiklerini belirten hekimler odadan zorla çıkarılmaya çalıştı.

Başhekim bunun üzerine “Madem burada oturmak istiyorlarmış, buyursunlar otursunlar o zaman, burada rahat rahat oturun” ifadelerini kullandı. Başhekim ayrıca güvenlik görevlilerine de kapıda durmaları talimatını verdi.

Anahtar Kelimeler:

balikesir bandirma egitim arastirma hastanesi bashekim eylem

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