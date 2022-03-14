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Başhekim ile eylemdeki doktorlar arasında tartışma: Dinlenme odasından çıkartmaya çalıştı
Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, eylem nedeniyle doktor dinlenme odasında bulunan hekimleri dışarı çıkartmaya çalışarak güvenlik görevlilerine kapıda durmaları talimatı verdi.
Başhekim ile eylemdeki doktorlar arasında tartışma: Dinlenme odasından çıkartmaya çalıştı
14 Mart 2022 17:50 - MEDİMAGAZİN
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Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, bugün gerçekleştirilen iş bırakma eylemi nedeniyle doktor dinlenme odasında bulunan doktorları acil vakaları almadıkları iddiasıyla dışarı çıkartmak istedi.

Acil vakaları aldıklarını söyleyerek, kimsenin mağdur edilmediğini ifade eden hekimler, elektif vakaların alınmadığını, kendisinin Anestezi doktoru olduğunu ve  acil vakalara  karar verebileceğini söylemesi üzerine başhekim ise ” veremezsin” dedi.

Hasta mağduriyeti yaşanması ya da tutanak tutulması halinde gerekli savunmayı yazacaklarını ve acil vakaların sorumluluğunu da üstlendiklerini belirten hekimler odadan zorla çıkarılmaya çalıştı.

Başhekim Şenveli, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz” diye konuştu. Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

Başhekim bunun üzerine “Madem burada oturmak istiyorlarmış, buyursunlar otursunlar o zaman, burada rahat rahat oturun” ifadelerini kullandı. Başhekim ayrıca güvenlik görevlilerine de kapıda durmaları talimatını verdi.

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Twitter'a da yansıyan görüntülerde Başhekim Şenveli'nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı. 

Anahtar Kelimeler:

balikesir bandirma egitim arastirma hastanesi bashekim eylem

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1) alper (hemşire)
15.03.2022 09:07:01
halen YPS dili kullanan dr ler var.Bu ayrışmacı dili kullanan o jeyyah tohtur şunu söylemek istiyorum. YPS kadar başınıza taş düşsün. Dilerim O GEREKSİZ EGONUN altında ezilirsin. TEDAVİNİ de ben yaparım
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6
2) ERDOĞAN SÜ (DOKTOR)
15.03.2022 08:52:32
Ne cevval başhekimler vb hekimler var helal olsun..ama eylemlerden kazanım olunca -olursa tabii -yararlanır kendileri sıkılmazlar .
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7
3) Has Odabaşı (op.dr.)
15.03.2022 08:13:23
Ey cemaat-ı medimagaziyyyn!

Yine Tohtur un;
Tohtur u sıkıştırıp zor durumda bıraktığını görüyoruzzzzzz

Aynı tavrın YSP ye yapılmadığını görünce kafanızdan duman atmasını istemiyorsanız;
At gözlüğü takınız.

Kamu mağduriyeti olunca her türlü hesabın sadece tohtura sorulduğunu, diğer kesimlere hiç ama hiç sorulmadığını bizzat müşahede eden (zibilyon ispatlıdır) bir jeyyah tohtur olarak derim ki:

Aşk ile çalışmaya devam ediniz vesselam.
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33
4) Oymakbaşı (Hekim)
15.03.2022 07:23:53
Doktorların neden istediklerini alamadıklarını açıklayan en güzel örnek. Eylem yapan arkadaşları kutluyorum. Helal olsun. Acaba Başhekim görevden alındığında yüzlerine bakabilecek mi?
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32
5) YG (DR)
15.03.2022 07:04:38
Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi sanırım kendini sıkıyönetim komutanı sanmış. Makamın kimseye kalıcı olmadığını hatırlatmak isterim. Başhekimlikten alındığında yarın o odaya gelip oturmak zorunda kaldığında diğer hekimlerin yüzüne nasıl bakacak.
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12
6) muhammet hulusı satılmısoglu (doktor)
15.03.2022 06:17:49
657 sayılı devlet memurları kanunu , disiplin yönetmeliği ve yataklı tedavi kurumları yonetmeliği açık kapı bırakmayacak şekilde bu durumları tanımlamıştır
(sözlü emir, yazılı emir, kanuna aykırı emir , amirin ve memurun sorumlulukları, başhekimin yetkileri vs.İlgili yasa ve yönetmelik ve yönergeler.)
Başhekimin bir doktor meslektaşına sesini yükseltmesi , güvenlik aracılığı ile psikolojik taciz uygulaması, hele yasal yetkisi olmayan bakım hizmetleri(muhtemelen müdür) konuşma fırsatı demiyorum cesareti vermesi bir acizlik ifadesidir.
Hukuk veya yönetmelikler bir yana ŞEYH EDEBALİ yüzyıllar önce OSMAN BEY'E NASİHAT etmiş ve demişki ;
"Ey Oğul!
Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... Güceniklik bize; gönül almak sana... Suçlamak bize; katlanmak sana... Âcizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana... Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adâlet sana.
Neylersin ki beylik bazılarına yakışmıyor ! ! !
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23
7) Serdar Ali (Doktor)
15.03.2022 00:21:03
Sağlık Bakanı eğer samimi bir insan iae bu başhekimi görevden almalı. Arkadaşlar lütfen doktoru telefonla arayalıp yaptığının yanlış olduğunu söyleyelim...Bir insanın bedenine izinsiz dokunamazsınız...Kendini savcı oradaki güvenlik görevlisini polis zannediyor herhalde....
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32
8) Dt Hekim (hekim)
14.03.2022 23:58:23
Buradaki anestezi uzmanı kardeşimi dik duruşundan ötürü tebrik ediyorum
People
17
9) Nilgün Yalçın (Pediatri)
14.03.2022 23:30:29
Kanımca kendini de makamını da rezil etmiştir.
People
24
10) Osman Şimşek (Hekim)
14.03.2022 22:18:09
Bu şahıs ile meslektaş olduğumuz için utanıyorum.
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