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Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Denizli’de bir hastasından corona bulaşan Denizli Cerrahi Hastanesi başhekimi Ahmet Bacanlı, gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
04 Aralık 2020 22:15 - SÖZCÜ
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Denizli'de 53 yaşındaki Klinik Mikrobiyoloji ve Enfektsiyon Hastalıkları Uzmanı Ahmet Bacanlı corona nedeniyle hayatını kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi'nde bir dönem başhekimlik görevi yürüten son olarak Özel Cerrahi Hastanesi'nde başhekimlik yapan Bacanlı'ya bir hastasından corona virüsü bulaştığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası Bacanlı bir süre corona tedavisini ayakta sürdürürken son bir haftada durumu kötüleşti ve yoğun bakıma alındı. Corona virüsün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden yaşam savaşı veren Bacanlı'nın dün gece beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

ahmet bacanli

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