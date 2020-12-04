Başhekim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Denizli'de 53 yaşındaki Klinik Mikrobiyoloji ve Enfektsiyon Hastalıkları Uzmanı Ahmet Bacanlı corona nedeniyle hayatını kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi'nde bir dönem başhekimlik görevi yürüten son olarak Özel Cerrahi Hastanesi'nde başhekimlik yapan Bacanlı'ya bir hastasından corona virüsü bulaştığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası Bacanlı bir süre corona tedavisini ayakta sürdürürken son bir haftada durumu kötüleşti ve yoğun bakıma alındı. Corona virüsün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden yaşam savaşı veren Bacanlı'nın dün gece beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.