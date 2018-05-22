Başhekim: Memnuniyet oranımız yatan hastada yüzde 98, poliklinikte yüzde 94!

ÇORUM-Ankara karayolu üzerinde yapımına 2014 yılının ocak ayında başlanan, binası ve tefrişatıyla yaklaşık 500 milyon liraya mal olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çorum'un yanı sıra bölge illerdeki vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Afşarlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı eylül ayında sağlık hizmeti sunmaya başlayan hastanenin yalnızca Çorum'a değil, civar illere de hitap ettiğini söyledi.

Afşarlar, 155 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 119'u yoğun bakım yatağı olmak üzere 650 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Memnuniyet yüzde 98!

FETÖ'nün hain darbe girişiminde oğluyla şehit olan Erol Olçok'un isminin verildiği hastanede hasta memnuniyet oranını her geçen gün yükseltmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Afşarlar, "Yeni binamıza taşındıktan sonra verdiğimiz sağlık hizmeti nitelik ve nicelik bakımından ciddi bir artış gözlendi. Buna bağlı olarak hasta memnuniyet oranlarında da ciddi bir artış söz konusu oldu. Yatan hastaların memnuniyet oranı yüzde 98'e yükseldi. Ayakta tedavi gören hastalarımızın memnuniyet oranı ise yüzde 94 seviyesinde." dedi.

Hitit Üniversitesi ile bağlantılı olmasından dolayı 113'ü akademisyen 276 hekim ve toplam 2 bin 330 sağlık çalışanı ve yardımcı personelle hizmet verilen hastanede aylık ortalama 3 bin civarında hastanın yataklı tedavi gördüğünü ifade eden Afşarlar, şunları kaydetti:

"Hastanemizde aylık ortalama 125 bin civarında da hastamıza ayakta tedavi veriyoruz. Personelimiz ve hastaların yakınlarını da hesaba kattığımızda hastanemize günde ortalama 25 bin kişi gelmektedir. Bu da ortalama bir ilçe nüfusuna denktir. Hastanemiz, üniversitemizle birlikte afiliye bir hastane olup, eğitim araştırma ve Ar-Ge faaliyetleri de hızla devam etmektedir. Bu anlamda da hastanemizin portföyünü genişletecek yeni birimler açılmasını sağlayacağız."

- "Bu hizmetleri rüyamızda görsek inanmazdık"

Bir yakınını tedavi ettirmek üzere hastaneye gelen Murat Yalçın, 5 yıldızlı otel ayarında bir hastaneden sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Türkiye'de böyle bir hastanenin nadir bulunabileceğini ifade eden Yalçın, "Her yer tertemiz. Binanın kendisi çok güzel. Hastane personelinin hizmeti de çok güzel. Özellikle eski hastanemize göre şu anki binamız mükemmel. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Diyabet hastası 63 yaşındaki Gülseren Bilir de yeni hastanenin ferah bir ortama sahip olduğunu, hastaların rahat bir şekilde tedavi olabilmesi için her ayrıntının düşünüldüğünü belirtti.

Gerek doktorlardan gerekse diğer sağlık personelinden son derece memnun olduğunu ifade eden Bilir, "Bu hastaneyi yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Allah devletimizden de razı olsun. Ben çeşitli rahatsızlıklarımdan dolayı eski hastaneye de gidiyordum. Yeni hastane çok güzel oldu." dedi.

Emekli din görevlisi Mustafa Çetinkaya da yürüme problemi yaşadığı için hastanenin girişinde görevlilerin kendisini elektrikli hostes aracıyla alarak polikliniğe kadar getirdiklerini söyledi.

Devletin imkanlarının her geçen gün arttığını belirten Çetinkaya, önceden hayal edemeyeceği sağlık hizmetini yaşıyor olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "Hastanemizin hizmetlerinden çok memnunum. Koltuk değneği ile yürüyor olmamdan dolayı hastane girişinde görevliler beni aldı ve elektrikli araçla polikliniğin önüne kadar getirdi. Gerek mekan imkanları, gerek personelin davranışlarından oldukça memnunum. Bu hizmetleri rüyamızda görsek inanmazdık ancak şu anda gerçeği yaşıyoruz. Allah bu hizmeti sağlayanlardan razı olsun. Bazen ferdi olarak hizmette noksanlar olabiliyor ancak genele baktığımızda çok güzel hizmet alıyoruz." ifadelerini kullandı.