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Başhekim: Memnuniyet oranımız yatan hastada yüzde 98, poliklinikte yüzde 94!
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından biri olan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde oğlu ile şehit düşen Erol Olçok'un isminin verildiği, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulan, 650 yataklı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta memnuniyet oranı yüzde 98 seviyesine yükseldi.
Başhekim: Memnuniyet oranımız yatan hastada yüzde 98, poliklinikte yüzde 94!
22 Mayıs 2018 -
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ÇORUM-Ankara karayolu üzerinde yapımına 2014 yılının ocak ayında başlanan, binası ve tefrişatıyla yaklaşık 500 milyon liraya mal olan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çorum'un yanı sıra bölge illerdeki vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Afşarlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı eylül ayında sağlık hizmeti sunmaya başlayan hastanenin yalnızca Çorum'a değil, civar illere de hitap ettiğini söyledi.

Afşarlar, 155 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 119'u yoğun bakım yatağı olmak üzere 650 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Memnuniyet yüzde 98!

FETÖ'nün hain darbe girişiminde oğluyla şehit olan Erol Olçok'un isminin verildiği hastanede hasta memnuniyet oranını her geçen gün yükseltmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Afşarlar, "Yeni binamıza taşındıktan sonra verdiğimiz sağlık hizmeti nitelik ve nicelik bakımından ciddi bir artış gözlendi. Buna bağlı olarak hasta memnuniyet oranlarında da ciddi bir artış söz konusu oldu. Yatan hastaların memnuniyet oranı yüzde 98'e yükseldi. Ayakta tedavi gören hastalarımızın memnuniyet oranı ise yüzde 94 seviyesinde." dedi.

 

 

Hitit Üniversitesi ile bağlantılı olmasından dolayı 113'ü akademisyen 276 hekim ve toplam 2 bin 330 sağlık çalışanı ve yardımcı personelle hizmet verilen hastanede aylık ortalama 3 bin civarında hastanın yataklı tedavi gördüğünü ifade eden Afşarlar, şunları kaydetti:

"Hastanemizde aylık ortalama 125 bin civarında da hastamıza ayakta tedavi veriyoruz. Personelimiz ve hastaların yakınlarını da hesaba kattığımızda hastanemize günde ortalama 25 bin kişi gelmektedir. Bu da ortalama bir ilçe nüfusuna denktir. Hastanemiz, üniversitemizle birlikte afiliye bir hastane olup, eğitim araştırma ve Ar-Ge faaliyetleri de hızla devam etmektedir. Bu anlamda da hastanemizin portföyünü genişletecek yeni birimler açılmasını sağlayacağız."

- "Bu hizmetleri rüyamızda görsek inanmazdık"

Bir yakınını tedavi ettirmek üzere hastaneye gelen Murat Yalçın, 5 yıldızlı otel ayarında bir hastaneden sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Türkiye'de böyle bir hastanenin nadir bulunabileceğini ifade eden Yalçın, "Her yer tertemiz. Binanın kendisi çok güzel. Hastane personelinin hizmeti de çok güzel. Özellikle eski hastanemize göre şu anki binamız mükemmel. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Diyabet hastası 63 yaşındaki Gülseren Bilir de yeni hastanenin ferah bir ortama sahip olduğunu, hastaların rahat bir şekilde tedavi olabilmesi için her ayrıntının düşünüldüğünü belirtti.

Gerek doktorlardan gerekse diğer sağlık personelinden son derece memnun olduğunu ifade eden Bilir, "Bu hastaneyi yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Allah devletimizden de razı olsun. Ben çeşitli rahatsızlıklarımdan dolayı eski hastaneye de gidiyordum. Yeni hastane çok güzel oldu." dedi.

Emekli din görevlisi Mustafa Çetinkaya da yürüme problemi yaşadığı için hastanenin girişinde görevlilerin kendisini elektrikli hostes aracıyla alarak polikliniğe kadar getirdiklerini söyledi.

Devletin imkanlarının her geçen gün arttığını belirten Çetinkaya, önceden hayal edemeyeceği sağlık hizmetini yaşıyor olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "Hastanemizin hizmetlerinden çok memnunum. Koltuk değneği ile yürüyor olmamdan dolayı hastane girişinde görevliler beni aldı ve elektrikli araçla polikliniğin önüne kadar getirdi. Gerek mekan imkanları, gerek personelin davranışlarından oldukça memnunum. Bu hizmetleri rüyamızda görsek inanmazdık ancak şu anda gerçeği yaşıyoruz. Allah bu hizmeti sağlayanlardan razı olsun. Bazen ferdi olarak hizmette noksanlar olabiliyor ancak genele baktığımızda çok güzel hizmet alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

hitit universitesi erol olcok egitim ve arastirma hastanesi corum

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People
5
1) ats2 (dr)
22.05.2018 17:22:17
memnuniyet kriteri ne..daha az bekleyip hekimi sadece görüp hızlıca ilaç ya da tetkiki alıp çıkmak mı? ciddi hastalığı olanlar böylesi istatistikte kaybolur gider..
People
4
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
22.05.2018 16:56:27
Anketi hastaneler kalite kontrol elemanlarına yaptırıyor ve ben bu sonuçların doğruluğuna inanıyorum çünkü hoşuna gitmeyen şeylerde hastaların, gözünün içine baka baka şunları beğenmedim diye ankete işaretlediğini biliyorum. Diğer taraftan şaibeli finansal boyutunu bir kenara bıraktığımızda, halkımız - biz sağlık marabalarının da sayesinde- sağlıkta gerçekten dünya standardının üzerinde iyi bir hizmet alıyor ve kadirşinas milletimiz de takdirini gösteriyor. Buradaki rakamları küçümseyenler, kendi bacaklarına sıktığının veya bu rakamların ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ DEĞİL, HASTA MEMNUNİYETİNİ gösterdiğini fark etmemişler gibi.
People
2
3) Muammer Canik (Emekli)
22.05.2018 16:02:23
Doç.(Dr) Yanıt. Konu geniş ve kapsamlı.Onun için çok kısaca konu ile ilgili bilgi aktarmak istiyorum.
1- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri temel kanunu ek madde 9. Birlikte kullanımda olan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Tıp Fakültesi yönünden SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA merkezi olarak Kabul edilir. Sağlık Bakanlığı Yönünden EĞİTİM ve ARAŞTIRMA Hastanesi Kabul edlir.
2- 3359 sayılı YÖK kanunu Madde 3 (j) Uygulama ve Araştırma merkezleri BİR YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMUDUR.
3- 2547 sayılı Yök Kanunu madde 3 (f) 3.bent, Tıp'ta uzmanlık:
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve YETKİ sağlamayı amaçlayan bir YÜKSEK ÖĞRENİMDİR.
4- 3359 sayılı kanun ek 1 Bent 2, Tıp ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi ilgili dalda tıp'ta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan PROFESÖR, DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT, Eğitim görevlisi ve Başasistanlar tarafından verilir. (Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Kadrodan değil, ÜNVANDAN bahsediyor.)
5- 3359 sayılı Kanun Ek Madde 9 3.Bent: Birlikte Kullanımdaki
Sağlık Tesislerinde TIPTA UZMANLIK ve LİSANS EĞİTİMLERİ, SAĞLIK BAKANLIĞI UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, İLGİLİ MEVZUATA GÖRE (YÖK MEVZUATI OLUYOR) İLGİLİ FAKÜLTE DEKANININ YETKİ VE SORUMLUĞUNDADIR.

Birlikte Kullanımda olan Eğitim Araştırma Hastaneleri SUAM (Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi) Dönüşmüştür. Bir Yüksek Öğrenim Kurumu Olmuştur. Sağlık Bakanlığı açısından Eğitim ve Araştırma hastanesi olarak kabul edilmesi olanaksız. Sağlık Bakanlığı açısından Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kabul edilebilmesi için EĞİTİM KONUSUNDA Yetki Ve SORUMLULUKLARI olması gerekir. Halbuki yukarıda da belirtiğimiz gibi YETKİ ve SORUMLULUK Tıp Fakültesi DEKANIN dadır.
Burada bir YÜKSEK ÖĞRENİM KAMU HİZMETİ yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığının Kadrolarında olan Akademik ünvanlı hekimler de Bir YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMUNDA,YÜKSEK ÖĞRETİM KAMU HİZMETİ yapmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı kadrolarında bulunan Akademik ünvanlı Hekimlerinde Kadrolarının nerede olduğuna bakılmasızın Tıp Fakültesi Kadrolarında bulunan emsallerinin aldığı ek gösterge üzerinden maaş almaları gerekir. T.C Anayasasın 10 maddesine göre (Eşitlik ilkesi) böyle olmak zorundadır.
Bu Konu ile ilgili olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Hukuku Profesörü Onur Karahanoğulları,TODAİE İadre Hukuku Yard.Doç.Dr. Yeliz Şanlı Atay ve Ankara Tabip Odasının çalışması vardır. Prof.Dr. Onur Karahanoğulları, http://80.251.40.59/politics. ankara.edu.tr/karahan/makaleler/birlikte%20kullanım%20oğretim%20elemanları.pdf
Yard.Doç.Dr.Yeliz Şanlı Atay, http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/72fc8e259d8012a-ek.pdf?dergi=insan%20Hakları%20 Yıllığı linklerin den çalışmalara uluşılabilinir. İyi Çalışmalar diliyorum.
People
6
4) Doc (Dr)
22.05.2018 13:16:39
Afili ye hastanelerde .üniversite kadrosunda olmayan doçentler .bir an önce üniversite kadrosuna alınsın .kadrolulardan fazla çalışıp nöbet te tutuyoruz ders te veriyoruz asistan da egitiyoruz .diğerleri yarım kadar çalışıp kadro mobingi uygulayıp yarikatimiz fazla ücret alıyor .bir umut bekliyoruz .umut tükeniyor yüzlerce 3 kat para ile özel üniversite ve hastane arayışına başladı özelikle cerrahi branşlarda kadın doğumda .bunlar ayrılır sa diğerlerinin çoğu yatmak tan işi ameliyatı yapamaz halde eğitim de hasta hizmeti de biter elinizdeki kadroya şartsız olduğu yerde alın herkesin çocuğu evi eşi vs var çoğu kimse başka il yerine ayrılmayı tercih eder.son sans.herkes istifa ediyor mevcut gücü kullannin
People
10
5) yg (dr)
22.05.2018 12:33:08
Anketi kim yapmış?!?!?!..............
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