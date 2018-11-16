Başhekim sünnet rekoru kırıyor: Bir yıl içinde 1000'den fazla

Aralık 2017’de Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan, o tarihten itibaren hem çocuk cerrahisi alnındaki uzmanlığına hem de başhekimlik görevini bir arada yürüten Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu İlçede binin üzerinde sünnet yaptı.

İlçede bir yıl içinde 1.000’den fazla sünnet yaptı.

Başhekim Op. Dr. Fesçekoğlu hastane yöneticiliğinin yanında aktif olarak cerrahi hekimliğine devam ediyor. Apandisit, kasık fıtığı, su fıtığı ve sünnet gibi cerrahi operasyonları ilçede yapan Op. Dr. Fesçekoğlu 1 Ocak 2018 tarihinden beri lokal anestezi ile şu ana kadar 1000 (bin) ‘in üzerinde her yaş gurubundan çocuğa sünnet yaptı.

“Sünnetin ehil kişiler tarafından ve cerrahi işlem kurallarına uygun olarak yapılması şart”.

Sünnetin çok önemli cerrahi bir işlem olduğunu ifade eden Fesçekoğlu “sünnet aslında çok basit bir işlem gibi görünse de uzman ellerde yapılması büyük önem taşıyor. Sünnet, hem cerrahi yönü hem de psikolojik yönüyle üzerinde önemle durulması gereken bir işlemdir. Sünnetin ehil kişiler tarafından ve cerrahi işlem kurallarına uygun olarak yapılması şart. Sünneti yapacak kişinin uzman olması, penisin anatomi ve fizyolojisini iyi bilmesi gerekir” dedi.

“Lokal anesteziyle sünneti tercih ediyorum.”

Başhekim Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu kendisinin lokal anesteziyle sünnet yapmayı tercih ettiğini, genel anestezi altında sünneti kişisel olarak gerek görmediğini ifade etti. Sünnet öncesi çocukların muayenesini yaptıklarını ve psikolojik olarak onları sünnete hazırladıklarını söyleyerek lokal anestezi ile yaptığı işlemlerde ailelerinin de çocuklarının yanında bulunduğu için kendilerini güvende hissettiklerini vurguladı. Sünnet sonrası hastaların çok kısa bir sürede iyileştiklerini ve ailelerin de psikolojik açıdan da memnun olduklarını kaydetti.

“Yakın İl ve İlçelerden de hastalar geliyor.”

Kemalpaşa halkının memnuniyetini de belirten Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu sünnet için randevu ile çalıştıklarını, şimdiden 2019 Şubat tatilinin bile randevularının dolduğunu ve normal randevularında da Mart ayına gün vermeye başladıklarını söyledi. Aynı zamanda yakın İl ve İlçelerden de hastaların geldiğini belirtti.