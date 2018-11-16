SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Başhekim sünnet rekoru kırıyor: Bir yıl içinde 1000'den fazla
İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu İl genelinde sünnet rekoru kırıyor.
Başhekim sünnet rekoru kırıyor: Bir yıl içinde 1000'den fazla
16 Kasım 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Aralık 2017’de Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan, o tarihten itibaren hem çocuk cerrahisi alnındaki uzmanlığına hem de başhekimlik görevini bir arada yürüten Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu İlçede binin üzerinde sünnet yaptı. 
İlçede bir yıl içinde 1.000’den fazla sünnet yaptı.  
Başhekim Op. Dr. Fesçekoğlu hastane yöneticiliğinin yanında aktif olarak cerrahi hekimliğine devam ediyor. Apandisit, kasık fıtığı, su fıtığı ve sünnet gibi cerrahi operasyonları ilçede yapan Op. Dr. Fesçekoğlu 1 Ocak 2018 tarihinden beri lokal anestezi ile şu ana kadar 1000 (bin) ‘in üzerinde her yaş gurubundan çocuğa sünnet yaptı.  
“Sünnetin ehil kişiler tarafından ve cerrahi işlem kurallarına uygun olarak yapılması şart”.
Sünnetin çok önemli cerrahi bir işlem olduğunu ifade eden Fesçekoğlu “sünnet aslında çok basit bir işlem gibi görünse de uzman ellerde yapılması büyük önem taşıyor. Sünnet, hem cerrahi yönü hem de psikolojik yönüyle üzerinde önemle durulması gereken bir işlemdir. Sünnetin ehil kişiler tarafından ve cerrahi işlem kurallarına uygun olarak yapılması şart. Sünneti yapacak kişinin uzman olması, penisin anatomi ve fizyolojisini iyi bilmesi gerekir” dedi.
“Lokal anesteziyle sünneti tercih ediyorum.”
Başhekim Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu kendisinin lokal anesteziyle sünnet yapmayı tercih ettiğini, genel anestezi altında sünneti kişisel olarak gerek görmediğini ifade etti. Sünnet öncesi çocukların muayenesini yaptıklarını ve psikolojik olarak onları sünnete hazırladıklarını söyleyerek lokal anestezi ile yaptığı işlemlerde ailelerinin de çocuklarının yanında bulunduğu için kendilerini güvende hissettiklerini vurguladı. Sünnet sonrası hastaların çok kısa bir sürede iyileştiklerini ve ailelerin de psikolojik açıdan da memnun olduklarını kaydetti. 
“Yakın İl ve İlçelerden de hastalar geliyor.”
Kemalpaşa halkının memnuniyetini de belirten Op. Dr. Orhan Fesçekoğlu sünnet için randevu ile çalıştıklarını, şimdiden 2019 Şubat tatilinin bile randevularının dolduğunu ve normal randevularında da Mart ayına gün vermeye başladıklarını söyledi. Aynı zamanda yakın İl ve İlçelerden de hastaların geldiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

cocuk cerrahisi sunnet op dr orhan fescekoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) Dr Yunus Colakoglu (Dr opr.)
16.11.2018 14:13:38
Diyarbakir çocuk hastaliklari hastenesinde tamamen steril ortamda Cocuk cerrahisi uzmanlari tarafından yilda yaklaşik 4500-5000 cocuk sunnet ediliyor.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ambulans kilis Cumhuriyet Başsavcılığıkızamık salgını Polonya Jan BodnarSedat caner FETÖ Abdullah Gül Sakarya Üniversitesi Ayhan Lash hemşirelik hemşirelik kongresi ahmet hamdi nayirDr. Feyzullah Hasanoğlu Devrek Devlet HastanesiHemşirelikte Liderlik HELİDYüz felci Dr. Orhan Muharrem Kaynarkolajen gamze kara magden sifir atik projesidiyabet Türk Oftalmoloji Derneği Prof. Dr. Osman Şevki çocuk cerrahisi sünnet Op. Dr. Orhan FesçekoğluSağlık Bakanı sağlık yasa teklifi Fahrettin Koca FDA Pembrolizumab kanserAfgan Büyükelçi Abdul Selam AsımTrigeminal nevralji delirten hastalık vucut kitle indeksi fazla kilo uluslararasi epidemiyoloji dergisiobezite diyabet hiper tansiyon sağlık bakanlığı Parkinson Lewy oluşumları Georgetown Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.