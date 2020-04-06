Başhekim ve dahiliye uzmanında Kovid-19 şüphesi! Karantinaya alındılar

Muğla’nın 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu ve Doktor Gamze Cengiz Atıcı, yaşadıkları şiddetli baş ağrısı nedeniyle corona virüsünden şüphelenerek hastanenin pandemi servisinde gitti. Hastanede corona virüsü testi yapılan Başhekim Çubukçuoğlu ve Doktor Atıcı'nın test sonuçları açıklanıncaya kadar evlerinde karantina altında tutulacağı öğrenildi.

06 Nisan 2020 23:48 - SÖZCÜ Yaşar ANTER