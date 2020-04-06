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Başhekim ve dahiliye uzmanında Kovid-19 şüphesi! Karantinaya alındılar
Muğla’nın 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu ve Doktor Gamze Cengiz Atıcı, yaşadıkları şiddetli baş ağrısı nedeniyle corona virüsünden şüphelenerek hastanenin pandemi servisinde gitti. Hastanede corona virüsü testi yapılan Başhekim Çubukçuoğlu ve Doktor Atıcı'nın test sonuçları açıklanıncaya kadar evlerinde karantina altında tutulacağı öğrenildi.
Başhekim ve dahiliye uzmanında Kovid-19 şüphesi! Karantinaya alındılar
06 Nisan 2020 23:48 - SÖZCÜ Yaşar ANTER
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Muğla'nın Milas ilçesindeki 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Tarık Çubukçuoğlu ile İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gamze Cengiz Atıcı, şiddetli baş ağrısı nedeniyle corona virüsünden şüphelenerek hastanenin pandemi servisine gitti.

Hastanede corona virüsü testi yapılan her iki doktor daha sonra tomografilerinin çekilmesinin ardından evlerine gitti.

Test sonuçları açıklanmayan doktorların evde karantina altında tutulduğu öğrenildi. Hastanenin Tomografi ve Pandemi servisinde ilaçlama ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasının ardından servisler yeniden hizmete açıldı.

Anahtar Kelimeler:

mugla

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