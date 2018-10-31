Başhekim ve eşi FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. B.A.T.'nin evine sabah saatlerinde baskın yaptı. Operasyonda, Prof. Dr. B.A.T. ve eşi dişhekimi A.T. gözaltına alındı. Prof. Dr. B.A.T. ve eşi, sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Prof. Dr. B.A.T.'nin evinde ve hastanedeki odasında arama yapıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/11-03/11
|IV. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/10-03/11
|TMFTP 11. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-03/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-04/11
|2.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
|İMMÜNOLOJİ
|ANTA
|30/10-04/11
|28.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji Kongresi
|ORTOPEDİ...
|ANTA
|31/10-04/11
|4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
|ÜROLOJİ
|ANTA
|31/10-04/11
|44. Ulusal Hematoloji Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA