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Başhekimden 14 Mart hediyesi! 24 sağlık çalışanı Prag gezisine gidecek!
Tunceli'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolasıyla sağlık çalışanlarınca açılan resim sergisini gezen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 24 sağlık çalışanını Prag'a tatile göndereceğini söyledi.
Başhekimden 14 Mart hediyesi! 24 sağlık çalışanı Prag gezisine gidecek!
14 Mart 2019 -
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Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği, tüm sağlık çalışanlarını kapsayan gönüllü resim kursu açtı. Bir aylık resim kursuna katılan uzman doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları, hastanenin başhekimlik katı girişinde 66 eserden oluşan sergi oluşturdu.

Sergiyi gezip eserlerin sahibi sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Sonel, Hastane Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık çalışanlarına karanfil dağıtan Sonel, kura ile belirlenecek 24 sağlık çalışanını Prag gezisine göndereceği müjdesini verdi.

Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Tunceli'nin son yıllarda sağlık alanında önemli ilerlemeler kat ettiğini ifade eden Sonel, "Tunceli'de arkadaşlarımız büyük özveriyle çalışıyor. Biz de fırsat buldukça onlarla bir araya gelmeye devam ediyoruz." dedi.

Sonel, sağlık çalışanlarının çok güzel bir resim sergisine imza attığını dile getirerek, "Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın çok güzel resimlerini, tablolarını gördük, emek vermişler. Hem insan sağlığıyla ilgilenmede başarılılar hem de resimde yetenekliler. Tıp Bayramı kutlu, gönülleri mutlu olsun. Hem Tunceli'mizdeki hem de memleketimizdeki, yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.  

 Tunceli'de sağlık çalışanlarından memnun olduklarını vurgulayan Sonel, sağlık personeline kente yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:

tunceli devlet hastanesi 14 mart hediyesi

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