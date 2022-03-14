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Başhekimden eylemdeki doktorlara tepki çeken sözler: Şunu da hemen paketleyin
Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, eylem nedeniyle doktor dinlenme odasında bulunan hekimleri dışarı çıkartmaya çalışarak güvenlik görevlilerine kapıda durmaları talimatı verdi. Başhekimin güvenlik görevlilerine doktoru kastederek, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı. 
Başhekimden eylemdeki doktorlara tepki çeken sözler: Şunu da hemen paketleyin
14 Mart 2022 17:50 - MEDİMAGAZİN
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Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, bugün gerçekleştirilen iş bırakma eylemi nedeniyle doktor dinlenme odasında bulunan doktorları acil vakaları almadıkları iddiasıyla dışarı çıkartmak istedi.

Acil vakaları aldıklarını söyleyerek, kimsenin mağdur edilmediğini ifade eden hekimler, elektif vakaların alınmadığını, kendisinin Anestezi doktoru olduğunu ve  acil vakalara  karar verebileceğini söylemesi üzerine başhekim ise ” veremezsin” dedi.

Hasta mağduriyeti yaşanması ya da tutanak tutulması halinde gerekli savunmayı yazacaklarını ve acil vakaların sorumluluğunu da üstlendiklerini belirten hekimler odadan zorla çıkarılmaya çalıştı.

Başhekim Şenveli, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz” diye konuştu. Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

Başhekim bunun üzerine “Madem burada oturmak istiyorlarmış, buyursunlar otursunlar o zaman, burada rahat rahat oturun” ifadelerini kullandı. Başhekim ayrıca güvenlik görevlilerine de kapıda durmaları talimatını verdi.

"Şunu da hemen paketleyin"

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Twitter'a da yansıyan görüntülerde Başhekim Şenveli'nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı. 

"Paket dediniz çiçek olmuş"

Olayın ardından olayın yaşandığı hastaneye Türkiye'nin dört bir yanından çiçek yağdı. Dr. Yeşim, gelen çiçekleri sosyal medya hesabından "Paket dediniz çiçek olmuş" notuyla paylaştı. 
 

 

Anahtar Kelimeler:

balikesir bandirma egitim arastirma hastanesi bashekim eylem

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18
1) Osman Emral (hekim)
15.03.2022 17:39:29
Hakan, sen işine bak. Bu dava seni ve hekim dışı olanları ilgilendirmez.Daha dün doktor maketi yaktı meslektaşlarınız. !4 mart Tıp bayramıdır. Sağlık personeli bayramı değildir. Hoş tuzu kuru meslektaşlarımız konusunda haklısın ancak bu bizim iç işimiz.Siz karışmayın. Herkes işini yapsın
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2
2) HAKAN (SAĞLIK PERSONELİ)
15.03.2022 16:23:15
Bunu maalesef siz istediniz.Olayları buraya maalesef siz doktor arkadaşlar buraya getirdiniz.Bizler ekip diye haksızlıklara baş kaldırırken,sizler biz şu kadar sene okuduk diye bizlere tepeden bakıp,alay ettiniz.Birgün sıranın kendinize geleceğini hiç aklınıza bile getirmediniz.Şuan sadece vatandaş değil,kendi ekip arkadaşlarınızında tepkilerini aldınız.Bırakın bu kibiri ve tepeden bakmayıda biraz ekip olduğunuzu hatırlayın derim.
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11
3) Med (Hekik)
15.03.2022 16:23:03
Saglik il mudurlugune mi oynuyor?
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11
4) Emekli (Hemşire )
15.03.2022 16:16:39
Öncelikle bashemsire ve başhekim arkadaşı kınıyorum. Sizler sağlık mensubu degilmisiniz. Destek vermek yerine köstek olmak aferin size. Sanırım ustlerinizden böyle bir aferin bekliyorsunuz. Sorsam ayıp mı olur liyakat ile mi atandiniz yoksa atadilar mı? ???!!! Bu makam ve mevki boş işler. Hepsi geçiyor. Kabeyi yıktınız haberiniz yok.
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2
5) HİKMET (sağlık işçisi)
15.03.2022 15:58:58
evlere siparişimiz vardır, 2 paket un , 1 paket Dr
People
10
6) Hekim (Hekim)
15.03.2022 15:24:44
Bu arkadaşın,bir sonraki olimpiyatlarda ülkemizi yer hareketlerinde temsil etmesi gerektiğini düşünüyorum.
People
3
7) dr (dr)
15.03.2022 15:08:32
Başhekimin de doktor olduğunu unutarak yapılan yorumlar komik bence. Başhekim acil vaka var siz anestezi doktoru olarak acil görevinizi icra edin gibi, şeyler söylüyor. Eğer vaka acilse başhekim haklı. Acil vakayı almayıp mağdur ayağına takılanlar ise haksız. Anlamadan dinlemeden linç yapılıyor. Acil vakanın ameliyatını engelleyenlere bakmak lazım.
People
9
8) Drkimbu (Uzman doktor )
15.03.2022 14:56:46
Arkanızdayız değerli meslektaşlarımız.yalniz değilsiniz.asla kendinizi ezdirmeyin bunlara. Sizin gibi çalışkan düzgün hekimleri seviyoruz.odaniza çiçekler cok yakismis.sevgiler saygilar
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23
9) ALİ YÜCEAKTAŞ (UZMAN DR)
15.03.2022 14:24:35
ÖNCELİKLE BÖYLESİ BİR GÜNDE BU TÜR ŞOVMEN BİR BAŞ ? HEKİM TARAFINDAN KURGULANAN VE İCRAATA GEÇİRİLEN BU EYLEMDEN SON DERECE RAHATSIZ OLDUĞUMU VE ESEFLE KINADIĞIMI BELİRTMEK İSTERİM.MEDYADAN BAKABİLDİĞİM KADARIYLA UZUN ZAMANDIR YÖNETİCİLİK YAPIYORSUNUZ.KLİNİKTEN, HASTADAN, DEONTOLOJİDEN,ETİK DEĞERLERDEN UZAK KALMIŞSINIZ.SON ZAMANLARDA ADET ÜZERE OLAN MÜDÜR, BAŞHEKİM VS.YAPANLARA TAHSİS EDİLEN DR.ÖĞRETİM ÜYELİĞİNİ DE SIFATLARINIZ ARANIZA KATMIŞSINIZ.YAYINLARINIZI GÖREMEDİM.KEŞKE BİLİME OLAN KATKILARINIZI DA GÖREBİLSEYDİK.AMA BAŞ? HEKİMLİKTE NE DENLİ CEVVAL OLDUĞUNUZU TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ.SİZ ÇOK MU AKSİYON FİLMİ SEYREDİYORSUNUZ?BUGÜN YAPTIKLARINIZI DEĞERLENDİRDİĞİNİZ ZAMAN KENDİNİZİ HAKLI GÖRÜYORMUSUNUZ?YANINIZA SORUMLU HEMŞİRE VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIP MESLEKDAŞLARIMIN ODASINA BASKIN VEREREK , ÜSTELİK HADSİZ BİR HEMŞİRE MESLEKDAŞLARINIZA UKALALIK EDERKEN, KUSURA BAKMAYIN DA BİR VAKANIN ACİL OLUP OLMADIĞINI ANESTEZİ UZMANI BİLMEYECEK DE KİM BİLECEK?ZAT I ŞAHANELERİNİN YANINDA BİR HEMŞİRE ANESTEZİ UZMANI HEKİM ARKADAŞIMA MESLEKİ SORUMLULUKLARINI NASIL HATIRLATIR, BUNA NASIL CÜRET EDER.BİR DE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE KAPI FİLAN TUTTURUYORSUN,HAYIRDIR?TAM BİR AKIL TUTULMASI, TAM BİR FİYASKO.YÖNETİCİLİK YAPMAKTAN KLİNİSYENLİĞİ,DEONTOLOJİYİ,ETİK DEĞERLERİ, GÖREV SORUMLULUĞUNU UNUTMUŞ,MAKAM HIRSI İLE BİNDİĞİN DALI KESMİŞSİN.
BU ŞOVMEN ARKADAŞ ANESTEZİ UZMANI İMİŞ BİR DE.
TARD I GÖREVE DAVET EDİYORUM.KINAMA VE YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTİYORUM.GÖREV TANIMI VE UZMANLIK LİYAKATI SORGULANMALIDIR.
BU ÇİRKİN İTHAM VE BEYAZ KOD UYGULAMASINA MARUZ KALAN MESLEKDAŞLARIMI SEVGİ VE SAYGIYLA KUCAKLIYORUM.
OMURGALI TAVIRLARI, DİK DURUŞLARINDAN DOLAYI.
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41
10) abdullah (dr)
15.03.2022 13:21:08
bir gece ansızın topuklayıp gideceksin.sen koltuğa sevdalısın ama o koltuk çok acımasız:)
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