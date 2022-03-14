Başhekimden eylemdeki doktorlara tepki çeken sözler: Şunu da hemen paketleyin

Balıkesir Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, bugün gerçekleştirilen iş bırakma eylemi nedeniyle doktor dinlenme odasında bulunan doktorları acil vakaları almadıkları iddiasıyla dışarı çıkartmak istedi.

Acil vakaları aldıklarını söyleyerek, kimsenin mağdur edilmediğini ifade eden hekimler, elektif vakaların alınmadığını, kendisinin Anestezi doktoru olduğunu ve acil vakalara karar verebileceğini söylemesi üzerine başhekim ise ” veremezsin” dedi.

Hasta mağduriyeti yaşanması ya da tutanak tutulması halinde gerekli savunmayı yazacaklarını ve acil vakaların sorumluluğunu da üstlendiklerini belirten hekimler odadan zorla çıkarılmaya çalıştı.

Başhekim Şenveli, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz” diye konuştu. Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

Başhekim bunun üzerine “Madem burada oturmak istiyorlarmış, buyursunlar otursunlar o zaman, burada rahat rahat oturun” ifadelerini kullandı. Başhekim ayrıca güvenlik görevlilerine de kapıda durmaları talimatını verdi.

"Şunu da hemen paketleyin"

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti. Twitter'a da yansıyan görüntülerde Başhekim Şenveli'nin hastanedeki güvenlik görevlilerine hitaben görüntüleri çeken doktoru kastederek, "Şunu da hemen paketleyin, hemen alın hemen" sözleri tepki topladı.

"Paket dediniz çiçek olmuş"

Olayın ardından olayın yaşandığı hastaneye Türkiye'nin dört bir yanından çiçek yağdı. Dr. Yeşim, gelen çiçekleri sosyal medya hesabından "Paket dediniz çiçek olmuş" notuyla paylaştı.

