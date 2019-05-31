SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Başhekimden kene uyarısı: Üzerine herhangi bir kimyasal madde dökülmemeli
Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda uyarılarda bulundu.
Başhekimden kene uyarısı: Üzerine herhangi bir kimyasal madde dökülmemeli
31 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Binbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKKA'nın genellikle nisan-ekim aylarında görüldüğünü söyledi.

Ladik ilçesinin de kene ile bulaşan KKKA yönünden riskli bölgeler arasında bulunduğunu belirten Binbir, "Geçmiş yıllarda ilçede kene ısırmasından kaynaklanan KKKA teşhisiyle ölüm vakaları meydana geldi. Kene tutunmasından korunmak için arazideki giyimlere dikkat edilmeli, ayrıca araziden eve dönüşlerde de muhakkak vücutta kontrol yapılmalı." dedi.

Vücuda yapışan kenelerin kesinlikle öldürülmeden, ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan pens veya keskin uçlu cımbızla düz olarak, döndürmeden yavaşça çekilip alınması gerektiğini vurgulayan Binbir, ısırılan yerin bol sabunlu suyla yıkanıp, alkolle temizlenmesinin önem taşıdığını anlattı.

Keneye çıplak elle kesinlikle dokunulmaması gerektiğine işaret eden Binbir, şunları kaydetti:

"Eğer elle tutulacaksa eldiven giyilmeli veya naylon bir poşet yardımıyla keneler toplanmalıdır. Vücuttaki kenelerin üzerine herhangi bir kimyasal madde dökülmemeli, sigara veya ateş kullanarak kenelerin uzaklaştırılmak istenilmesinden kaçınılmalıdır. Çünkü bu maddeler kenenin kusmasına sebebiyet vereceğinden hastalık bulaştırma riskini artırmaktadır. Aksi halde zaman kaybına sebebiyet vermeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir."

Binbir, özellikle kasaplar, mezbaha çalışanları, piknikçiler, araziye çıkanlar ve hayvancılıkla uğraşanların tedbir alması gerektiğine dikkati çekerek, "Kene ısırık ve yapışması nedeniyle Ladik Devlet Hastanesine başvuruların oluyor. Biz de zaman zaman kene ve KKKA ile ilgili vatandaşlara bilgi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kirim kongo kanamali atesi ladik devlet hastanesi birol binbir

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ahmet Kızılay Fenilketonüri Nimet Kabakuş Abant İzzet Baysal Üniversitesi sağlıkta şiddet Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Ladik Devlet Hastanesi Birol Binbir Sanofi Türkiye WhatsApp Business Özel Hastaneler Yönetmeliği ozel hastaneler yonetmeliginde degisiklik özel hastane yönetmelik sağlık bakanlığı malpraktis Recep Tayyip Erdoğan Işıksoy doktor hekim tütün kullanımı DSÖ akciğer kanseri kalp hastalığı kardiyovasküler karidyoloji yaban mersini AIDS Dünya Sağlık Örgütü Akciğer Sağlığı ASYOD Akın Kaya Ayşegül Karalezli bağımlılıkla mücadele PUBG Aşok Jain kalp krizi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Yavuz Selim Yıldırım Dünya Sağlık Örgütü Dünya Tütünsüz Günü Tütün ve Akciğer Sağlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet Erdöl tütün kullanımı TÜSAD tütün ürünleri akciğer kanseri Filiz Koşar Türk Toraks Derneği Hasan Bayram İznik Devlet Hastanesi morg Ömer Yalavuz Bafra Devlet Hastanesi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 112 personeli paramedik kızamık ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
14/06-15/06 MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU MULTİDİSİ... ADAN
14/06-16/06 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS) ENFEKSİYO... AFYO
15/06-16/06 5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu TIBBİ... ADAN
13/06-16/06 6.Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu DİĞER ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.