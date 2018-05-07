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Başhekimden ramazanda gönüllü fazla mesai
Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Ozan Özlücan, ramazan ayında iftardan sonra gönüllü olarak fazla mesai yaparak poliklinik hizmeti sunacağını bildirdi.
Başhekimden ramazanda gönüllü fazla mesai
07 Mayıs 2018 -
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ZONGULDAK-Özlücan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son iki yılda ramazan süresince gönüllü olarak iftardan sonra poliklinik hizmeti verdiğini ve bu hizmetten yüzlerce kişinin yararlandığını belirtti.

Ramazan döneminde poliklinik hizmetinden yararlanmakta güçlük çekenler için başlattığı uygulamanın olumlu tepkiler aldığını ifade eden Özlücan, şunları kaydetti:

"Bu yıl da ramazan ayı içerisinde oruç tutan vatandaşların mesai saatlerinde poliklinikten faydalanmakta yaşadığı zorluklar nedeniyle gönüllü olarak iftardan sonra hizmet vermeye devam edeceğim. Geçtiğimiz iki yılda bu uygulamayı ramazan ayı boyunca yapıyordum. Vatandaşlarımızdan da çok olumlu tepkiler aldım. İnşallah bu ramazan ayı boyuncada oruçlu olduğu için gündüz polikliniklere gelemeyen hastalarımızın rahatsızlığını gidermek için akşam iftardan sonra poliklinik hizmete vermeye sürdüreceğim."

Anahtar Kelimeler:

alapli devlet hastanesi gonullu mesai ramazan i ozan ozlucan

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