Başhekimden Tabip Odası Başkanına tepki: Ruhsatımız var, yersiz açıklamalar yapma!

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, böbrek nakli için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatın geçerli olduğu ve iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında hastanelerinin böbrek nakli ruhsatının iptal edildiği yönünde haberler yer aldığını belirtti.

Bu haberlerin tümüyle asılsız olduğunu ifade eden Doğru, şunları kaydetti:

"Asılsız haberlerle ilgili büyük üzüntü duymaktayız. Kayseri Tabip Odası Başkanı ve aynı zamanda üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Per'in yersiz açıklamalarından oluşan bu tür haberleri hayret ve ibretle karşılamış bulunmaktayız. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz adına Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatımız geçerli olup, iptali söz konusu değildir. Sayın Per'in bu beyanı hangi amaçla ve niçin yaptığı anlaşılamamıştır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, sadece Kayseri'nin değil, tüm çevre iller de dahil 3 milyonun üzerinde nüfusa tüm branşlarda sağlık hizmeti vermeyen çalışan üçüncü basamak sağlık kuruluşudur. Halka nasıl daha iyi sağlık hizmeti verebiliriz? Eksiklerimizi nasıl tamamlarız? Bunun kaygısında olmamız gerekirken asılsız beyanlarla ortaya iddialar atılmakta ve bu sürekli hale getirilmektedir. Hastanemizle ilgili bahsi geçen haberin tamamen asılsız olduğunu kamuoyuna bildiririz."

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Per: “Eğer ERÜ’nün ruhsatı iptal edilmedi ve böbrek ve Karaciğer nakli ameliyatları yapılıyorsa biz gurur duyarız”

Haberle ilgili Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per'in Medimagazine gönderdiği açıklama ise şöyle:

Katılmış olduğum 38 Kent Tv Sansürsüz programında Gazeteci Osman Çiftçi’nin ‘’ Kayseri de sağlığı nasıl görüyorsunuz sorusuna’’ , Türkiye’de yapılan birçok şey tamama yakını Kayseri’de yapılıyor.

Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’de böbrek naklini ilk yapan ve uygulayan üniversitelerden biri olduğunu ancak, şu an Böbrek Nakli Ruhsatı’nın iptal edildiğini duyuyoruz bu da üzücü bir şey. İki senenin içinde 2 ya da 3 tane ameliyat yapılmış, muhtemelen ondan dolayı. Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir arkadaşımız Malatya’ya gönderildi. Yine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nden bir arkadaş da başka yere eğitime gönderildiler. Bundan 10 sene önce çatır çatır bu nakiller yapılırken şimdi yapılmıyor. Siz bir takım öğretim üyelerini alırken bir takım kıstasları görmeniz, gözetmeniz lazım. Örneğin adam 2 sene yurt dışına eğitime Amerika’ya gitti, karaciğer nakli yapmak için. Kayseri’de bir tane karaciğer nakli yapmadan İstanbul’a bir üniversiteye geçti. Şimdi bunu alan, aldıran arkadaşlara sormak lazım, niye Kayseri’de bu iş yapılmayacak mı, yapılmıyor muydu? Burada da bir takım kıstasları göz önüne almak lazım. Kayseri’ye hizmet edecek, elini taşın altına alacak insanların göz önünde bulundurulması gerekiyor" dedim. (‘’https://www.facebook.com/38kenttv/videos/1727680917325983/’’ ) . Bu şeklinde verdiğim cevap ertesi gün yazılı basın tarafından ‘’ 'Erciyes Tıp'ın böbrek nakli ruhsatının iptali üzücü' şeklinde haberleştirilmiştir.

Nakil ruhsatının iptali daha önce Kayseri’de kıymetli bir basın mensubu tarafından gündeme taşınmıştır. Benim yukarda ki açıklamam ardından ERÜ başhekimi ‘’ameliyatların yapıldığını ve ruhsatın iptal edilmediğini belirtti.

Ben herkesin konuştuğu bu iddiayı ifade ettim. Eğer ruhsat iptal edilmedi ve böbrek nakli ve Karaciğer nakli ameliyatları 15 sene önceki gibi Türkiye’deki büyük merkezler gibi halen yapılıyorsa biz bundan gurur duyarız.

Üniversitede konuşulan ve herkesin, bildiği, duyduğu konuyu gündeme getirdim. Zaten bunu gündeme getirirken de bir duyumdan bahsederek, neden bu yönde ilkleri başarmış bir üniversitede nakil ameliyatlarının yapılamadığını sorguladım. Neden geride kaldık? Son 3 senede Erciyes üniversitesinde yapılan yıllık Karaciğer ve Böbrek Nakli sayısı kaçtır? Bugün karaciğer naklinde Malatya İnönü üniversitesi Türkiye de ve Avrupa’da birinci iken mensubu olmaktan gurur duyduğum Erciyes Üniversitesi bu konuda ilkleri hayata geçiren bir üniversite misyonundan neden uzaklaştı? Özel hastanelerde yapılan Böbrek nakli ameliyatlarının sayısının niye çok altına düştük? İşte ben bu gibi soruları gündeme getirdim. Sayın Başhekim bu soruların cevabını vermelidir. Eğer üniversite yönetimi bu yönde böbrek nakli, karaciğer nakli gibi ameliyatları Sağlık bakanlığının koyduğu yıllık hedef ameliyat sınırlarında ise biz bundan gurur duyarız, onur duyarız, mutlu oluruz. Emeği geçenlere de teşekkür ederiz. Çünkü Kayseri gibi sağlık konusunda önemli bir gelişim süreci yaşayan şehrimizde, Erciyes Üniversitesi’nin lokomotif görevi üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yöndeki tepkimiz zaten bu bilgi birikimin neden kullanılmadığı ve değerlendirilmediğinedir. Bunun yanında işi ehline verme çabamızdır. Karaciğer nakli için Amerika’ya gönderilen ve daha sonra nerdeyse hiç nakil yapmadan Üniversiteden ayrılanlara ve onlara izin verenleredır tepkim. Bu nedende eli taşın altına koyan, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Başhekimden de son 2 senede Kayseri’de yapılan nakil sayısını açıklamasını ve diğer merkezlerle kıyaslanmasını rica ediyorum