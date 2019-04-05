Başhekimin 'Yaşam Korosu'nda hastalar sahnede

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar'ın, kanseri yenmiş hastalarıyla oluştuğu 'Yaşam Korosu'yla ilk konserini verdi. Dorock XL Beşiktaş'ta gerçekleşen konserin tüm gelirleri Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı. Tayfun Hancılar ve 'Yaşam Korosu'nun sahne aldığı konser, renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah'da yer alan Didem Seymen'in haberine göre; konser boyunca hastalarıyla birlikte şarkı söyleyen Hancılar'a, sanat ve tıp dünyasından birçok isim eşlik etti. Koroda en dikkat çeken isimlerden biri de 3 ayrı kanseri atlatan 78 yaşındaki Fehime Yılmaz oldu.

Yılmaz, bağırsak tümörü, rahim ve meme kanserini atlattıktan sonra sahneye çıkıp koroya eşlik etti.

Dünyada doktorlarıyla birlikte bir Rock müzik konseri veren ilk koro olma özelliğini taşıyan projeyle ilgili konuşan Hancılar, "Kemoterapi ve radyoterapi gören hastaların tedavi sırasında korku ve anksiyeteleri fazla oluyor. Tedavinin olumlu sonuçlanabilmesi için hastaların bu durumu aşması gerekiyor. Biz bu noktada müziği devreye soktuk. Müzik hastaların, kanser tedavisine uyumunu kolaylaştırıyor" dedi. Bir hastasının 'Hocam iyileşince inşallah beraber şarkı söyleriz' sözleriyle harekete geçtiğini anlatan Hancılar, "Senelerdir, müzikle uğraşan bir hekim olarak hastalarımla birlikte aynı sahnede şarkı söyleme hayalimi gerçekleştirdim. Sanatçı dostlarımın da katılımı ile hep birlikte 'Kanser engel değildir' dedik ve çok eğlendik" diye konuştu.