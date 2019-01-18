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Başhekimlik kapsamı değişiyor: Koordinatör başhekim dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair "28 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yer aldı
Başhekimlik kapsamı değişiyor: Koordinatör başhekim dönemi başlıyor
18 Ocak 2019 - AA
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Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile bazı bakanlıkların teşkilat yapıları ve hizmet birimlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararname Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Aynı yerleşkedeki hastanelerin yönetimi için koordinatör başhekim

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin yönetimi ve denetimine ilişkin düzenlemede ise aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması durumunda bu hastanelerin müşterek yönetimi için bir koordinatör başhekim görevlendirilebilecek.

Koordinatör başhekime bağlı olarak her bir hastanenin tıbbi hizmetleri ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek üzere başhekimlikler oluşturulabilecek. Hastanelerin idari ve mali, sağlık bakım ve diğer destek hizmetleri koordinatör başhekime bağlı müdürlüklerce ilgili hastane başhekimliği ile iş birliği içinde yürütülecek.

İhtiyaç halinde her bir hastanede idari ve mali hizmetler müdürlüğü hariç olmak üzere müdürlükler kurulabilecek. Bu şekilde yönetim organizasyonu kurulan hastanelerin yönetimine ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. 

Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler tarafından birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerine, profesör veya doçent unvanını haiz veyahut doktor öğretim üyesi ya da eğitim görevlisi kadrosunda bulunan tabipler başhekim olarak atanabilecek.

Anahtar Kelimeler:

bashekim hastane saglik bakanligi cumhurbaskanligi

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3
1) se (uzm dr)
18.01.2019 11:24:25
Şehir hastanesini yaptık ama nasıl yöneteceğimizi bilemiyoruz. Kamu özel ortaklığı şeklinde ucube bir sistemle, eğitim araştırma mı hizmet hastanesi mi olacağı belirsiz hastaneler. Bir gerçek var ki hastaneyi yapanlar iyi para kazanacak.
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