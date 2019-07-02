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Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
Bingöl'de, başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.
Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
02 Temmuz 2019 - DHA
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Genç ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, sahibinin kimliği bilinmeyen başıboş inek, öğlen molasında çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.

Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, halıda oturur durumda inek görünce şoke oldu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, inek, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra sahibi bulunup, teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:

112 acil yardim istasyonu

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