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Basın toplantısında terlemişti: İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti
İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin iyileşerek görevinin başına döndüğü bildirildi.
Basın toplantısında terlemişti: İran'da koronavirüse yakalanan Sağlık Bakan Yardımcısı iyileşti

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Şubat ayındaki basın toplantısında da sık sık terlemesinden dolayı yüzünü sildiği görülüyordu

12 Mart 2020 -
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İran devlet televizyonunun haberine göre, 25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi, virüsü yendi.

Tedavisi tamamlanarak hastaneden taburcu edilen Herirçi, ülke genelinde 300 bin kişilik ekiple sürdürülen "Koronayla Ulusal Mücadele Seferberliği"nin yönetilmesi için Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin özel temsilcisi olarak görevlendirildi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, 25 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276'sı ise iyileşerek taburcu edildi. Virüsü yenen İranlılar arasında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan ve Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Muhammed Rıza Kadir de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 iran

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