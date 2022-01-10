Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek
Ordu’da, geçtiğimiz ay atış talimi yapan bir kişinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmanın başına isabet etmesi üzerine, ağır yaralanan ve Samsun’da tedavi altına alınan doktor, tedavisinin geri kalanı için Ordu’nun Fatsa ilçesinde görev yaptığı hastaneye getirildi.
Başından kurşunla yaralanan doktorun tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek
10 Ocak 2022 09:26 - İHA Ahmet Altay
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Aksın Serarslan, 12 Aralık 2021 tarihinde Altınordu ilçesindeki evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başından vurularak ağır yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan’ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Balkonda çiçek sularken başına saçma isabet eden doktor ağır yaralandı

Buradaki tedavisi tamamlanan Serarslan, sonrasında ise Fatsa ilçesinde görev yaptığı özel hastanede tedavi altına alındı. Ambulansla hastaneye getirilen Doktor Seraslan’ı mesai arkadaşları karşıladı. Geçirdiği ağır beyin ameliyatlarının ardından durumu ciddiyetini koruyan doktorun, Samsun’da yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisi, görev yaptığı hastanede devam edecek.

Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş

Hastane Başhekimi Opr. Dr. İsmail Balcıoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Değerli doktorumuz Aksın Serarslan'ın geçirdiği kaza bizleri derinden üzdü. Tedavisinin en iyi şekilde hastanemizde yapılacak olması gelecek için bizlere umut veriyor. Tedavisi aynı hastanede çalıştığı mesai arkadaşları tarafından en iyi şekilde devam edecektir. Doktorumuzun sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız“ dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

ordu doktor balkon sacma altinordu atis talimi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.