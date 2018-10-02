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Başından vurulan doktor ile ilgili hastane açıklaması: 'Hayati tehlike devam ediyor'
Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı silahla yaralayan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi
Başından vurulan doktor ile ilgili hastane açıklaması: 'Hayati tehlike devam ediyor'
02 Ekim 2018 - AA
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Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman, hastanedeki odasında silahla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Hacıosman, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

- Saklandığı evdeki kişileri rehin almak istedi

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, doktor Fikret Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli Serhan T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları nedeniyle mart ayından bu yana tedavi gören zanlının, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evinde saklandığı belirlendi. 

Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alırken şüpheli Serhan T, saklandığı evdeki bazı kişileri rehin almak istedi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının, buradaki işlemleri sürüyor.

- Hastaneden açıklama

Hastaneden yapılan açıklamada ise Hacıosman'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"12.25 sularında saldırıya uğrayan Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir."

Anahtar Kelimeler:

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7
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
02.10.2018 16:15:10
Bunu standart bir sağlıkta şiddet olayı olarak göstermek sağlık çalışanları aleyhine bir durum olur. Bu bir MESLEKİ RİSKTİR ve akıl sağlığı bozuk insanlarla temasta olan herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Böylesi ağır bir riskle her an karşı karşıya olduğumuzu, sağlıkla ilgili örgütlerin (sendika, dernek, oda) , halkımız ve yöneticilerimiz nezdinde farkındalık yaratacak şekilde gündeme taşıması gerekir.
People
7
2) Kelebek (Dr)
02.10.2018 16:08:05
Ülkeyi 16 yılda Latin Amerika’ya, Arap çöllerine döndü. Herkes silahlandı. 2008-2009 civarına kadar bu olaylar hastaneleri bulmazdı, hastalardan hekimlere hemşirelere herkeste sevgi saygı vardı. Berbat, saldırgan, dışlayıcı, eğitimli insan düşmanı ,eyyamcı, menfaatçi politikalarıyla ülkeyi ortadoğu cehennemine döndü. Kimse bana bu adam hasta demesin. Hastanelere girerken arayın artık, 300 mercedeslik konvoyla koruduklarınızdan daha az değerli değil sağlık çalışanı. Neden İngiltere’de Almanya’da kimse silahla hastane, okul vs basamıyor onu düşünelim hep beraber. Bu ülkelerde kimse silahlı terör eylemi bile yapamıyor, en fazla bir aracı yayaların üstüne sürüyor. Silah yok, denetim var. Ülke arap cehennemine döndü bu iktidar ve sağlık politikaları ile. Kral çıplak...
People
1
3) A (İ)
02.10.2018 15:55:50
Tedbir almak için kaçımız ölmeli? Daha neyi bekliyorsunuz ?
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