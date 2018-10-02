Başından vurulan doktor ile ilgili hastane açıklaması: 'Hayati tehlike devam ediyor'

Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman, hastanedeki odasında silahla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Hacıosman, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

- Saklandığı evdeki kişileri rehin almak istedi

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, doktor Fikret Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli Serhan T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları nedeniyle mart ayından bu yana tedavi gören zanlının, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evinde saklandığı belirlendi.

Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alırken şüpheli Serhan T, saklandığı evdeki bazı kişileri rehin almak istedi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının, buradaki işlemleri sürüyor.

- Hastaneden açıklama

Hastaneden yapılan açıklamada ise Hacıosman'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"12.25 sularında saldırıya uğrayan Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir."