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Başından vurulan hekim ile ilgili başhekim açıklama yaptı: 'Kritik süreç devam ediyor'
Hastası tarafından vurulan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın son durumuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Oğuzhan Cücü, doktorun kritik sürecinin devam ettiğini söyledi
Başından vurulan hekim ile ilgili başhekim açıklama yaptı: 'Kritik süreç devam ediyor'
02 Ekim 2018 - İHA
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Hastası tarafından vurulan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın son durumuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Oğuzhan Cücü, doktorun kritik sürecinin devam ettiğini söyledi.

Hastası tarafından vurulan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın son durumu hakkında bulunduğu hastanenin başhekiminden açıklama geldi. Açıklama yapan başhekim Oğuzhan Cücü, vurulan doktorun kritik sürecinin devam ettiğini söyledi. Başhekim Oğuzhan Cücü sözlerine şöyle devam etti: 

"Değerli hekim arkadaşımız Ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, bugün tedavisini sürdürmüş olduğu bir hastası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağlık durumu hakkındaki farklı bilgileri önlemek için biz basın açıklaması yapma gereği duyduk. Öncelikle siizn de tahmin edebileceğiniz gibi son derece üzgünüz. Medicana ailesi olarak bu hain saldırıyı kınıyoruz. Saldırı bugün saat 12.25 sıralarında gerçekleşti. Patlama sesi ile olaydan haberdar olduk. Hemen müdahalesini yapıp canlandırma işlemini yaptıktan sonra hızlı bir şekilde doktor beyi ameliyathaneye indirip uzman hekimler ile ameliyatını yaptık. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma aldık. Şu an için yoğun bakımda tedavisini devam ettirmekteyiz. Yaşamsal durumu kritik. Geçecek her vakit çok önemli. Şu anda kritik süreci devam etmekte."

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ile ilgili sorulara yanıt veren başhekim, "Hastanın bir tehdit söz konusu değildi. Resmi veya da gayri resmi olarak doktor beyin bize bildirmiş olduğu özel sohbetlerimizde veya resmiyette herhangi bir tehdit söz konusu değildi" açıklamasında bulundu.

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