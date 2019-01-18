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Basit 7 kural, kardiyologlardan sonra endokrinologlar tarafından da kullanılacak
Amerikan Kalp Birliği'nin 'Hayatının Basit 7'sini, endokrinologlar diabette de kullanacak
Basit 7 kural, kardiyologlardan sonra endokrinologlar tarafından da kullanılacak
18 Ocak 2019 -
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COLUMBUS, Ohio - Avrupa Çalışma Araştırmaları Birliği'nin dergisi Diabetologia'da yayınlanan Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, kalbiniz için iyi olan yaşam tarzı ve sağlık faktörleri de diyabeti önleyebilir... Kontrol Merkezlerine göre diyabet, ABD'de, diyabet veya prediyabetle yaşayan nüfusun yaklaşık üçte biriyle birlikte büyüyen bir sorun. 

Ohio State Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde endokrinolog  Dr. Joshua J. Joseph bu sayıları azaltmak istiyordu. Diyabetin önlenmesi için çeşitli yollar çalışıyor. Son çalışmaları kardiyovasküler sağlığın diyabet riskini nasıl etkileyebileceğini inceledi.
 
 
Joseph liderliğindeki Ohio State Wexner Tıp Merkezi'ndeki ekip, İnme'de Coğrafi ve Irksal Farklılıklar için Neler Vardı (REGARDS) Çalışması'ndaki 7.758 katılımcı arasında diyabeti değerlendirdi ve Amerikan Kalp Birliği'nin Hayatının Basit 7'sini kalp sağlığı ölçümünde bir rehber olarak kullandı .
 
Yaşamın Basit 7 sağlık kuralı: fiziksel aktivite, diyet, kilo, kolesterol, kan basıncı, kan şekeri ve tütün kullanımıdır.
 
Genel olarak, önerilen, en az dört faktör için ideal aralıkta olan çalışma katılımcıları, önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 70 daha düşük diyabet geliştirme riskine sahipti. 
 
Joseph, bu araştırmanın en başından itibaren önleme stratejilerinin kullanılmasının Amerikalıların diyabetten kaçınmasına yardım etmenin anahtarı olduğunu kanıtladığını söyledi.
 
“Sağlıklı insanlar sağlıklı kalmak için çalışmak zorunda. Yönergeleri izleyin. Yüksek kan şekeri seviyesine ilerlemeyin ve ardından diyabeti durdurma konusunda endişelenmeyin. Bu noktada, insanların kilo vermeyi teşvik etmek için fiziksel aktivite ve diyete odaklanan ve muhtemelen diyabet riskini düşürecek ilaçlara odaklanan yüksek yoğunluklu müdahalelere ihtiyacı var ”dedi.

 

Çeviri: Dr.Su Nizamoğlu

Anahtar Kelimeler:

kardiyolog endokrinolog basit 7 kural

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