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Başkent'te Bylock operasyonu: 3 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı tutuklandı
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 3 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı tutuklandı
Başkent'te Bylock operasyonu: 3 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı tutuklandı
09 Ekim 2018 - AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Halil Türkmen'e ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltındaki diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 Ekim'de ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 44 bakanlık çalışanı ile kapatılan dernek yöneticisi 2 zanlı ve kapatılan medya dağıtım şirketinin 1 muhabiri hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

feto bylock saglik bakanligi

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