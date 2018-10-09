Başkent'te Bylock operasyonu: 3 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 4'ü adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Halil Türkmen'e ifade veren zanlılar, tutuklanma talebiyle hakimliğe çıkarıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında gözaltındaki diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 Ekim'de ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 44 bakanlık çalışanı ile kapatılan dernek yöneticisi 2 zanlı ve kapatılan medya dağıtım şirketinin 1 muhabiri hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/10-14/10
|15. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. “International Conference of Euroasian Gastroenterological Association”
|GASTROENT...
|ANTA
|11/10-14/10
|5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|13/10-16/10
|TÜSAD 40. Ulusal Kongresi - "SOLUNUM 2018"
|GÖĞÜS...
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|18/10-21/10
|1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|19/10-21/10
|13.Çukurova Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|GAZİ