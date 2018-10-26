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Başkent'te yeni devlet hastanesi: 5 Kasım'da hizmete giriyor
Pursakar Kaymakamı İhsan Kara ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Devlet Hastanesinin 5 Kasım'da hizmete gireceğini açıkladı
Başkent'te yeni devlet hastanesi: 5 Kasım'da hizmete giriyor
26 Ekim 2018 - İHA
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Medya İletişim Derneği (MEDYADER) üyesi gazeteciler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti. Ankara Kedisini Koruma Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'ndeki Kedi Cafe'de kahvaltıda yerel gazete temsilcileriyle bir araya gelen Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçedeki hizmetleri değerlendirdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kaymakam Kara, "Pursaklar'ın en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Devlet Hastanesi 5 Kasım'da hizmete başlayacak. Hastanenin ilçemize kazandırılmasında büyük katkıları olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Hastanede temizlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Kaymakam Kara, "Pursaklar Devlet Hastanemiz tamamlanarak hizmete hazır hale gelmiştir. Ulus Devlet Hastanesi personeli ile birlikte Sağlık Bakanlığımızca bu hastaneye taşınması kararlaştırılmıştır. Hastanemizde acil, kulak burun boğaz (K.B.B), dahiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı, 8 adet ameliyathane, 1 adet sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler yer almaktadır. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastane 150 yataklı olup, 50 tanesi tek kişilik, 50 tanesi çift kişilik olarak düzenlenmiştir. 3 blok olarak inşa edilen hastane 5 ayrı binadan oluşmaktadır. Hasta kabul kısmında anaokulu ve bir de kreş yer alıyor. Polikliniklerimiz günlük ortalama 5 bin, acil polikliniğimiz ise günlük ortalama bin kişiye hizmet verebilecektir. Başından beri süreci takip eden ve Devlet Hastanesinin ilçeye kazandırılmasında büyük gayretleri olan Pursaklar Belediye Başkanımız Selçuk Çetin ile birlikte hastanenin bir an önce hizmete girmesi için süreci hızlandıracak görüşmeler yapıldı. Hemşehrilerimizin büyük bir heyecanla beklediği hastanemiz inşallah 5 Kasım 2018 tarihinde hizmete girecektir. Devlet Hastanemiz ilçemiz için hayırlı olsun" dedi.

Çetin: "Hastanemize fizik tedavi bölümü de kazandırıyoruz"

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ise, hastanenin ilçeye kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin büyük bir heyecan ile beklediği hastanemiz inşallah 5 Kasım tarihi itibarıyla hizmete girecektir. Arazisini belediyemizin tahsis ettiği hastanemizde tüm çalışmalar ve testler tamamlandı. Belediye olarak biz de hastane bahçesinde, çevresi, yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Hastanemiz buradan faydalanacak tüm hemşehrilerim için şifa kapısı olsun inşallah" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

pursaklar devlet hastanesi selcuk cetin

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