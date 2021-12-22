Başörtülü doktora hakaret eden sanık: Böyle anlaşılmış olmasından dolayı özür dilerim

İSTANBUL-Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık İsmail Hakkı Temel ile müşteki Tuba Taşkın Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Bahçelievler Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Temel, katılacağı bir toplantı öncesi istenen PCR testi için olay yerine gittiğini anlatarak, müştekiye olaydan bir gün önce de aşı olduğunu söyleyip "Bunun bir zararı olur mu hemşire hanım?'" diye soru sorduğunu aktardı.

Müştekinin "Ben hemşire değil, doktorum" demesi üzerine, "Bir zararı olursa doktor elinden zehirlendi derler" diyerek ironi yaptığını savunan Temel, "Hakaret kastım yoktur. Böyle anlaşılmış olmasından dolayı çok üzüldüm, özür de diledim. Halen de böyle bir sebeple burada olduğum için üzgünüm, müştekiden özür diliyorum." diye konuştu.

Sanık Temel, "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim?" şeklinde bir cümle kurmadığını öne sürdü.

- "Sanıktan şikayetçiyim"

Müşteki Tuba Taşkın Öztürk ifadesinde olay günü belediye meclisinde görevli kişilerin testini yapmak için filyasyon ekibiyle birlikte belediyeye gittiğini anlattı.

Listenin kendilerine parti parti bildirildiğini ifade eden Öztürk, "Bu liste kayıt ekibindeydi. Virüsle daha yakın temaslı olduğum için farklı bir yerde ve daha korunaklı kıyafetliydim. Sanık test için yanıma geldiğinde ağzını açmasını söyledim. Bunun üzerine bana direkt 'Senin kafanda o şey var ya ben şimdi sana nasıl güvenebilirim.' dedi. Bunun hoş olmadığını söyleyip uyarınca aynı şeyi tekrarladı. 'Ya beni zehirlersen?' dedi. Sanıktan şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı, Öztürk'e "Hekimlerin tedaviyi reddetme hakkı vardır. Böyle bir şeyi neden yapmadığını sormak istiyoruz." dedi.

Öztürk, filyasyon ekibinde görevlendirildiğinde 4,5 aylık bebeğini bırakıp bu işte görev aldığını belirterek, "O zaman da doğum izni hakkım vardı ama kullanmadım. Aynı gerekçeyle bu tedaviyi reddetmedim." yanıtını verdi.

Mahkeme, bir sonraki celsede tanıkların dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Tuba Taşkın Öztürk'ün, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğünde diş hekimi olarak görev yaptığı ancak pandemi sebebiyle filyasyon ekibinde çalıştığı belirtilerek, ekibin 4 Mart'ta Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezinde Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine toplu olarak koronavirüs testi yaptıkları anlatılıyor.

İddianamede, test sırasında sanık İsmail Hakkı Temel'in, müşteki Öztürk'e hitaben başörtüsünü kastederek "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söylediği aktarılarak, müştekinin sürüntü örneği almak için maskesini çıkarmasını istediği sanığın, "Haklıyım ama yani, senin kafanda şu şey var, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık İsmail Hakkı Temel'in "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.