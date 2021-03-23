Başvuru anında tespit edilen hiperglisemi daha şiddetli COVID-19 hastalığının işareti

MEDİMAGAZİN-New York City'de tek bir merkezde COVID-19 ile başvuran 708 siyahi hastadan hiperglisemisi olanların daha yüksek mortalite ve entübasyon oranlarına sahip olduğu görüldü.

Hem daha önce diabet tanısı almış hem de diabet tanısı almamış kişilerde kan glukoz seviyesi 140'ın üzerinde tespit edilenlerde mortalite artışı görünürken kan glukoz düzeyi yükseldikçe oranlar da arttı.

Çalışma yazarları sanal ENDO 2021 toplantısında yaptıkları "açıklamada hipergliseminin daha şiddetli COVID-19 hastalığının sonucu mu yoksa nedeni mi olduğu hala belirsiz" dedi.

Çalışma özeti